Los hermanos Klitschko vs. Putin: dos campeones del mundo listos para "tomar las armas" contra Rusia

Vitali y Wladimir Klitschko. Dos ucranianos de 2,01 y 1,98 metros, respectivamente. Ambos campeones del mundo de los pesos pesados ya retirados y ahora defensores de su patria en el conflicto contra Rusia. Estos dos expúgiles se han convertido en el azote de Vladimir Putin al tiempo que la tensión entre ambas naciones ha ido escalando.

Vitali Klitschko, de 50 años, es cinco años mayor que su hermano Wladimir. En 1999 se proclamó por primera vez campeón mundial, logrando durante su carrera un total de 15 victorias por el título de peso pesado siendo la última en 2012. Se retiró y se pasó a la política, habiéndose sacado durante su tiempo en activo un doctorado en Ciencias del Deporte.

Vitali quiso ser presidente de Ucrania, pero la dura batalla entre decenas de candidaturas le hizo abandonar la carrera. Optó entonces por la alcaldía de Kiev y formó parte del movimiento que acabó derrocando al presidente Viktor Yanukovich tras su acercamiento a Rusia. Luego vino la crisis de Crimea. El mayor de los Klitschko ganó las elecciones y desde entonces, desde 2014, sigue estando al frente de la capital.

La retirada del boxeo de Vitali abrió aún más el camino para Wladimir. Su carrera fue incluso mejor y nunca nadie en la historia ha derrotado a 23 púgiles por el título mundial de peso pesado como hizo él. Ganó su primer título en 1998 y se retiró en 2017 tras sumar dos derrotas en sus dos últimas peleas contra Tyson Fury y Anthony Joshua, los boxeadores que tomaron el testigo de los ucranianos en la división.

Wladimir se alista al ejército

Wladimir no ha tenido ese afán político de su hermano, pero ha decidido pasar al frente ante la creciente tensión del conflicto con Rusia. Acompañado de Vitali, este miércoles firmó los papeles para alistarse al ejército de reserva de Ucrania en Kiev. El "amor" por su patria le ha llevado a dar el paso.

Hay que apuntar que Vitali ya fue parte del ejército de su país y desde hace semanas se entrena con el ejército reservista para preparse de cara a una posible guerra contra Rusia. El padre de los dos hermanos fue un militar de alto rango en la desaparecida Unión Soviética. Dr. Iron Fist ('Puño de Hierro') y Dr. Steelhammer ('Martillo de Acero'), los apodos de Vitali y Wladimir, están listos para lo que venga.

"Cuando veo a mi país que está luchando políticamente, aquí estoy, no puedo quedarme quieto y sin hacer nada", dijo Wladimir tras su alistamiento. "Es el amor, el amor por mi ciudad, mi hogar, mi familia, mis vecinos, mi hija lo que me ha traído aquí hoy, que tomé esta iniciativa y ahora participo en esta defensa territorial", recalcó en una cita con los medios de comunicación.

Su hermano mayor indicó que prefiere una solución diplomática, pero admitió estar listo para pasar a la acción. Esta vez no sobre un ring. "Si no, tenemos que prepararnos para tomar las armas y defender el país", dijo Vitali en la misma comparecencia.

Héroe de Ucrania y un líder respetado en el país, Vitali está siendo determinante cada vez que se refiere al conflicto entre las dos naciones. Ya afirmó que los ucranianos estaban en guerra tras ver los movimientos del ejército ruso y dijo de Putin que era como la "gangrena".

Sobre el conflicto, esta es su opinión: "Nuestro vecino del este no está contento con nuestra decisión de formar parte de la familia europea. No queremos volver a la URSS. Estuvimos en la URSS y vemos nuestro futuro como parte de una familia europea. Putin no está de acuerdo. Tienen una idea para reconstruir la Unión Soviética, pero no queremos volver a la URSS. Vemos nuestro futuro como una democracia libre".

El papel de Vitali es más político, pero sus palabras y actos dejan claro que si hay que defender a su país con las armas lo hará: "En su discurso, dejó ver que está preparado para todo: "Como exoficial, pasé mucho tiempo en el ejército. Como exsoldado, estoy listo para defender a mi país, para defender la independencia y la integridad territorial de Ucrania. ¿Lucharé en la guerra contra Rusia ? Sí, por supuesto. Lucharé en el frente", decía también hace unas semanas. Los hermanos Klitschko quieren poner a Putin contra las cuerdas.

