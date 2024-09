La cartelera del UFC 308, al completo: dos peleas de renombre con el Topuria vs Holloway como guinda

37 días restan para que suene la campana y todas las miradas se centren en el octógono de Abu Dhabi. Ya se conoce toda la cartelera de una velada UFC 308 de grandes vuelos que contará con la pelea por el cinturón entre Ilia Topuria y Max Holloway como plato fuerte. El cartel, de gran alto nivel, oposita a convertirse en una de las mejores veladas del año.

La compañía, lejos de conformarse con en el combate estelar donde 'El Matador' quiere seguir haciendo historia, ha sumado dos peleas de renombre para elevar el listón del evento de una noche que se barrunta espectacular. Farid Basharat contra Victor Hugo y Said Nurmagomedov contra Daniel Santos son los dos nuevos duelos confirmados por la UFC.

Nurmagomedov (18-3-0) regresa al octágono casi un año después con la intención de retomar su fulgurante carrera en la categoría del peso gallo. En la que tan solo su derrota ante Jonathan Martínez y dos caídas de peleas repentinas han empañado la labor de uno de los nombres en los que la compañía tiene puestas sus esperanzas.

Ilia Topuria, en la rueda de prensa de WOW 15 David Morales

El ruso tendrá en frente al brasileño Daniel Santos (12-2-0), que pretende mantener su escalada tras caer en su debut en 2022 y resarcirse con dos victorias que le ponen en órbita. El último de los dos flamantes duelos anunciados para el UFC 308, Farid Basharat (12-0-0) se enfrentará a Victor Hugo (25-4-0).

Poco más de un mes separa a Ilia Topuria de su primera defensa del título de peso pluma de la UFC. Después de noquear a Volkanovski y ascender al Olimpo de las MMA, Max Holloway, excampeón, será su siguiente rival. Su preparación, en la recta final, cabalga entre sus movimientos fuera del octógono.

La unión entre WOW ('The Way of Warrior'), la mayor liga de artes marciales mixtas del panorama español, e Ilia Topuria se escenificó este miércoles en Madrid, en la antesala del evento WOW 15 que se celebrará este sábado 14 de septiembre en el Palacio de Vistalegre. El campeón mundial de la UFC acaba de convertirse en accionista de la empresa y estuvo presente en la rueda de prensa previa al show.

"Siempre fue mi objetivo ayudar de alguna manera y contribuir de forma positiva en las artes marciales mixtas en España", explicó Ilia Topuria en una comparecencia a la que acudió EL ESPAÑOL. "Pocas personas saben lo que el luchador necesita y cuál es el camino que está recorriendo, y WOW ha hecho un trabajo al que no se le puede sacar ninguna queja. Ha estado haciendo un trabajo magistral", añadió.

Cartelera completa UFC 308

Ilia Topuria vs. Max Holloway - Pelea por el título del peso pluma

Robert Whittaker vs. Khamzat Chimaev - Peso mediano

Ciryl Gane vs. Alexander Volkov - Peso pesado

Magomed Ankalaev vs. Aleksandar Rakic ​​- Peso semipesado

Lerone Murphy vs. Dan Ige - Peso pluma

Cartelera preliminar

Geoff Neal vs. Rafael dos Anjos - Peso welter

Shara Magomedov vs. Armen Petrosyan - Peso mediano

Marcos Rogerio de Lima vs. Kennedy Nzechukwu - Peso pesado

Abus Magomedov vs. Brunno Ferreira - Peso mediano

Ibo Aslan vs. Raffael Cerqueira - Peso semipesado

Rinat Fakhretdinov vs. Nursulton Ruziboev - Peso welter

Mateusz Rebecki vs. Myktybek Orolbai - Peso ligero

Farid Basharat vs. Victor Hugo - Peso gallo

Said Nurmagomedov vs. Daniel Santos - Peso gallo