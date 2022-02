Ucrania - Rusia, el partido de la guerra: miedo a graves altercados en el Europeo de fútbol sala

Desde que Rusia y Ucrania viven con un conflicto fronterizo no ha habido eventos deportivos masculinos en los que se hayan enfrentado directamente. Pero el buen hacer de ambos países en fútbol sala ha deparado unas semifinales del Europeo en el momento en el que la tensión está en su peor situación. Con Estados Unidos enviando tropas al Este de Europa, la OTAN en alerta y Vladímir Putin amenazando con la invasión, las dos selecciones buscarán una plaza en la gran final este viernes.

Ucrania dio la sorpresa y se coló en las semifinales tras superar a Kazajistán, la favorita en este enfrentamiento, por 5-3. Este país no alcanzaba esta ronda desde 2005, después de haber sumado dos subcampeonatos en los primeros torneos de Europa oficiales. Lo de Rusia no es una novedad. Los pupilos de Sergei Skorovich han estado entre los cuatro mejores equipos en los últimos cuatro campeonatos, aunque no ganan desde 1999.

Pero más allá de lo deportivo, este enfrentamiento tiene el gran aliciente del ambiente bélico que viven estas dos naciones. La anexión de Crimea, los enfrentamientos armados en el Donbás, el acercamiento de Ucrania a la OTAN y la respuesta de Rusia colocando un ejército en la frontera con su vecino han ido complicando la situación, considerada la más peligrosa que atraviesa el mundo desde el fin de la Guerra Fría. Esta situación ha afectado a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022.