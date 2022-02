El Rayo Vallecano y el Valencia, primeros semifinalistas de la Copa del Rey

La Copa del Rey de fútbol ya conoce a sus dos primeros semifinalistas de la edición 2021/2022. El primero en conseguir su billete fue el Rayo Vallecano. Los de Vallecas ganaron en su casa al RCD Mallorca con gol de Trejo de penalti, en un duelo marcado por lo sucedido con Bukaneros en la previa. El segundo en lograr pasar a 'semis' fue el Valencia. Los ches se impusieron al Cádiz en Mestalla.

Sobre el césped fue el Rayo el que puso más ímpetu en la primera mitad por llegar al área contraria. El Mallorca, a sabiendas que los primeros minutos serían de asedio local, se dedicó a juntar sus líneas y no perder el orden para no sufrir en exceso.



El conjunto bermellón se dio cuenta que el talón de Aquiles del Rayo estaba en el lateral izquierdo, en el que Fran García fue baja por lesión y jugó Kevin Rodrigues, y volcó su juego por ese costado en sus acciones ofensivas. En la primera, a los 25 minutos, Jaume Costa puso un centro desde la izquierda y Maffeo, entrando a la carrera, remató de cabeza cruzado fuera.



Tras esa acción el partido entró en una especie de letargo del que se despertó a los 43 minutos, cuando Franco Russo cometió una falta dentro del área sobre Álvaro García. El capitán Oscar Trejo cogió el balón y, desde los once metros, no falló su disparo.

Los jugadores del Rayo Vallecano celebran la victoria con los aficionados en el fondo EFE

[Narración y estadísticas: Rayo Vallecano 1-0 RCD Mallorca]

Batalla en Mestalla

Fue el Valencia el que arrancó con más ímpetu. Llegaba con más facilidad al área gaditana, aunque sin excesivo peligro para David Gil, mientras que Cádiz esperaba su oportunidad bien posicionado atrás.



El equipo de José Bordalás Valencia mandaba en el partido pero paulatinamente el Cádiz se empezó a sacudir el dominio para merodear la meta defendida por Jaume.



Pero cuando parecía que el juego se podía igualar y un minuto después de que se retirase Andone por lesión, Hugo Duro le ganó la partida a Juan Cala -silbado desde el primer minuto por su incidente con Diakhaby de la pasada temporada en Cádiz- y le puso un balón en bandeja a Guedes, que convirtió en su noveno gol de la temporada.

Piña de los jugadores del Valencia para celebrar un gol en la Copa del Rey 2021/2021 EFE

[Narración y estadísticas: Valencia 2-1 Cádiz]

Sigue los temas que te interesan