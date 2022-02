Los Bukaneros, en Vallecas 'semidesnudos' y en guerra con el Rayo: Santiso es "un machista degenerado"

Este miércoles se jugó en el Estadio de Vallecas. En juego un billete para los cuartos de final de la Copa del Rey. Pero el fútbol quedó desdibujado por todo lo que se vivió en los aledaños del campo antes de que el balón echase a rodar. Raúl Martín Presa prohibió la entrada a todos aquellos que portasen cualquier cosa identificada con los Bukaneros.

Daba igual que fuesen banderas, bufandas... o incluso camisetas. El grupo ultra del Rayo Vallecano se encontró sin poder entrar a apoyar a los suyos frente al RCD Mallorca. Eso sí, podían acceder al interior si dejaban sus símbolos identificativos fuera. El resultado: no dudaron en dejarlo todo para ver a su equipo y también para protestar.

Todo después de la polémica en torno a la figura de Carlos Santiso, entrenador del primer equipo femenino. El club de Vallecas confirmó al madrileño como nuevo técnico del Rayo Vallecano Femenino. Lo que podía haber sido un anuncio más, se ha convertido en una pesadilla para la entidad.

El rechazo a Santiso viene por un audio que se filtró en el que animaba a sus jugadores a hacer una violación en grupo, "como los de la Arandina". En 2021, fue destituido como entrenador de equipo sub12 de la selección de la Comunidad de Madrid por este motivo. Y de inmediato, nada más conocerse que era el elegido por el Rayo Vallecano, las peñas del club fueron mostrando su rechazo.

La Agrupación de Peñas del Rayo Vallecano fue muy contundente en su comunicado: "En su día nos opusimos al fichaje de un nazi, hoy lo hacemos ante el de un machista degenerado. Ni las ideas de uno ni los actos del otro representan en nada los valores de la Franja, por lo que esperamos que sea destituido y no ensucie más el nombre de nuestro Club".

Para evitar cualquier problema en las gradas del Estadio de Vallecas después de todo esto. Raúl Martín Presa intentó bloquear la entrada de Bukaneros al campo. ¿Sin bufandas? Sin problema. ¿Sin banderas? De acuerdo. ¿Sin camisetas? Pues fuera y a entrar al estadio 'semidesnudos'. Uno a uno fueron pasando los aficionados radicales del Rayo. Uno a uno, sin camiseta.

Bukaneros utilizó sus redes sociales para denunciar lo sucedido: "En el Fondo se están hoy aplicando prohibiciones que no se han aplicado nunca. Pretenden que este partido se juegue sin Bukaneros. El Rayo Vallecano quiere unos cuartos de Copa con el FONDO VACÍO". La guerra sin tregua ha comenzado. De un lado Bukaneros. Del otro la directiva del Rayo. Y un canto que resuena en el campo: "Presa, vete ya".

El germen de todo

El 'caso Zozulya' ya fue un cisma entre club y afición. Los cánticos contra el presidente rayista han sido una constante durante los últimos años. Pero el fichaje de Carlos Santiso como nuevo míster del Rayo Vallecano Femenino ha hecho saltar todo por los aires. El audio filtrado no tiene perdón para los aficionados y por ello pidieron su destitución.

"Qué pasa, equipo! Dos cosas: espectacular la primera parte y luego la otra es que este staff, Álvaro, estoy contigo en que es increíble pero nos faltan cosas, nos falta, sigo diciéndolo, hacer una pues como los de la Arandina tío, nos falta ir y que cojamos a una, pero que sea mayor de edad para no meternos en jaris, y cargárnosla ahí todos juntos. Eso es lo que une realmente a un staff y a un equipo. Mira a los del Arandina, iban directos al ascenso. Venga chavales, buen domingo", se escucha en el audio.

Este intolerable mensaje no ha sido suficiente para el veto del Rayo Vallecano. Pero sí para la afición. Sin embargo, desde el club de Vallecas se remiten a que eso es cosa del pasado y que Carlos Santiso está muy arrepentido por aquello. Eso sí, que lo califique como "broma machista" no le ayuda en nada. Tal vez pone peor todo este lamentable asunto.

"Broma machista imperdonable"

Santiso y el Rayo intentaron calmar las aguas con el comunicado del técnico: "Quiero pedir perdón y dejar públicamente constancia de mi profundo arrepentimiento por la desafortunada, y de muy mal gusto, broma machista imperdonable, la cual realicé ya hace más de cuatro años en un grupo de WhatsApp privado. Broma que nunca debería haber hecho. A veces uno hace comentarios sin mala intención y sin darse cuenta de la gravedad de los mismos, pero cuando uno los escucha dice: 'Esto es impresentable'".

"Quiero agradecer al Rayo Vallecano y a todos los miembros que lo conforman, que tras aflorar estos audios de mi pasado, de los cuales estoy profundamente arrepentido y avergonzado, me hayan escuchado, entendido mis explicaciones y, sobre todo, aceptado mis sentidas disculpas sobre un audio que en absoluto reflejan mi forma de ser ni mis valores, los cuales llevo demostrando con hechos durante toda mi vida de una manera intachable y de la cual pueden dar fe de ello todas y cada una de las personas que me conocen", destacó el madrileño.

"Esto para mí es muy importante porque esta actitud de perdón y compresión que ha mostrado el Rayo Vallecano está impidiendo que me derrumbe y se me destruya como ser humano pese a toda la corriente mediática que está empujando en este sentido por una acción impresentable que tuve hace más de cuatro años y, como he dicho, estoy profundamente arrepentido", afirmó Santiso.

"Quiero señalar que soy una persona sin ningún antecedente penal de ninguna índole, ni mucho menos sexual, y que llevo trabajando durante los últimos 15 años en la formación de jóvenes futbolistas de manera intachable. Quiero extender mis disculpas a toda persona que se haya sentido ofendida al escuchar ese audio impresentable del cual reitero que siento muchísima vergüenza y que lo siento mucho. Ruego y suplico a toda la opinión pública que intenten concederme el perdón que ya me ha concedido el Rayo Vallecano para no ser destruido como ser humano", escribió en su nota.

Por cierto... el Rayo Vallecano acabó ganando al Mallorca y se metió en semifinales de la Copa del Rey con el gol de Trejo de penalti. ¿El Femenino? No pudo pasar del empate a 1 contra el Valencia.

