Xavi: "No ha sido una decisión fácil, no era ni por ego, ni por dinero. Es un tema de club"

Xavi Hernández y Joan Laporta comparecieron este jueves ante los medios para dar sus primeras impresiones tras confirmarse la continuidad del técnico culé en el club a pesar de anunciar su marcha a final de temporada hace unos meses. Tanto el entrenador como el presidente del Barça quisieron aclarar lo ocurrido en las últimas horas.

El presidente del FC Barcelona fue el primero en tomar la palabra. Con Deco, director deportivo de la entidad, como la otra figura clave que los acompañaba, Laporta quiso agradecer a Xavi que se replantease la situación y aseguró que el técnico está cargado de ilusión con el proyecto.

"Tengo la satisfacción de comunicaros que Xavi continuará como entrenador del Barça. A mitad de temporada dijo que iba a dejarlo, pero ayer hablamos y me transmitió que tiene la ilusión por continuar con el proyecto. Quiere hacerlo más competitivo", inició su discurso Laporta.

"El club necesitaba un cambio de rumbo. Ahora siento lo contrario".



"Desde el primer momento, esta ambición era una buena noticia. Añadiendo que la estabilidad es elemento para lograr el éxito. Yo, como presidente, he apostado siempre por la estabilidad. Xavi es muy del Barça y forma parte del sentimiento culé, tanto él como su staff. Ahora tenemos un entrenador que siempre piensa en lo que es lo mejor para el club y eso es una buena noticia", añadió Laporta.

A lo largo de su discurso, el máximo mandatario culé quiso incidir en que Xavi es el mejor técnico para el Barça en la actualidad. Aseguró que necesitaban estabilidad para continuar con el proyecto y dijo que es el mejor ejemplo para los jóvenes.

"Pienso que tenemos un equipo que se está consolidando con veteranos y jóvenes, por lo que necesitamos esa estabilidad. Xavi la proporciona y también es una referencia para los jugadores. Estoy especialmente contento porque se ha producido lo que queríamos. La Junta, por unanimidad, apoya la continuidad de Xavi", explicó.

"Hemos estado bien guiados por Xavi y por Rafa Yuste, que siempre ha tenido cabeza. Ahora hay una ratificación en la posición de Xavi, que tiene todo nuestro apoyo. Espero que el barcelonismo lo entienda porque esto va a ser un proyecto ganador. Xavi tuvo el coraje de asumir esta responsabilidad. Vale la pena creer en él", incidió el presidente culé.

El turno de Xavi

Xavi defendió durante su intervención que es "un hombre de club" y que su continuidad en el club no está ligada a "al ego" o "al dinero". Además, se encargó de resaltar que el FC Barcelona tiene un proyecto ganador para las próximas temporadas.

"Cuando me reuní con el presidente y le puse el cargo a su disposición él me ofreció una gran confianza y también toda la Junta. La complicidad y el apoyo de los jugadores han sido muy importante. También como el presidente creo que este proyecto no debe finalizar aunque esta temporada seguramente no consigamos títulos. Es un proyecto ganador", reseñó el técnico culé.

"El proyecto no está acabado, creo que puede ser ganador aunque lo ha sido al inicio. Estoy convencido, ilusionado... en tres meses he visto a los jugadores, al staff... he hablado con todos y creo en todos ellos. Rectificar es de sabios y no tengo problema. Nunca fue un tema de ego ni de dinero", añadió.

Por otro lado, Xavi quiso desmentir las informaciones que se habían publicado en diferentes medios, donde se aseguraba que se ha quedado por dinero. "Quien ha dicho esto es para hacer daño. Laporta y Deco sabían que no iba a cobrar un euro si me iba. Esto es para dañar a mi persona, y sabe el presi que el dinero de mi contrato si no seguía sería para el siguiente entrenador", indicó.