Un tiránico Real Madrid arrasa en una Liga llena de remontadas, lesiones y un Bernabéu futurista

La trigesimosexta Liga del Real Madrid ha estado escrita con letras de oro. El club blanco ha dominado con puño de hierro una competición en la que no ha tenido rival. Ni si quiera el 'intratable' Girona, el equipo revelación de Europa, le ha tosido. Líder en 29 de las 34 jornadas disputadas hasta la fecha, conjunto máximo goleador y menos goleado... No hay calificativos suficientes para titular la temporada del Madrid.

El conjunto madridista ha logrado también minimizar por completo al FC Barcelona, aunque ellos mismos también han puesto de su parte para caer con todo el equipo. A pesar de ello, Xavi Hernández seguirá en el cargo. El madridismo respira tranquilo.

La Liga 36 del Real Madrid ha sido un contra todos y contra todo. Incluso contra sí mismo. El mes de mayo ha comenzado de una manera que todos hubieran firmado después de la fatídica semana del 10-17 de agosto. Siete días en los que el club blanco cayó en desgracia con dos lesiones de mucha gravedad. En los meses siguientes llegaron nuevos percances físicos, pero los de Ancelotti lucharon contra viento y marea hasta lograr el título con cuatro jornadas de antelación. Y con una semifinal de Champions League a la vuelta de la esquina.

[El Real Madrid gana su 36ª Liga a falta de cuatro jornadas tras humillar el Girona al Barcelona]

El club presidido por Florentino Pérez ha logrado alzarse con el campeonato doméstico con holgura, es cierto, pero en el camino quedan puntos clave que han contribuido a ello. Exhibiciones, remontadas, batallas épicas... Puro ADN Real Madrid.

Así se gana una Liga

Para ganar La Liga española conviene imponerse y sobreponerse a cualquier tipo de situaciones. Y el punto de partida del Real Madrid no fue nada fácil. Antes del debut se lesionaron Courtois y Militao de gravedad (no han vuelto hasta este mes) y después llegaron otros percances como los de Alaba, Tchouaméni, Camavinga, Vinicius, Bellingham... Un sin fin de quebraderos de cabeza para Carlo Ancelotti y su dibujo.

El técnico italiano sacó su libreto a relucir y comenzó a encajar las piezas hasta conformar un equipo de leyenda. Desde la portería, apostando por el renacido Lunin, hasta la reconversión de Jude Bellingham como un atacante voraz. No existió mejor noticia que la renovación de 'Carletto' para los próximos años.

Brahim Díaz celebra su gol frente al Cádiz. REUTERS

Más allá de eso, Ancelotti ha contado con todo un ejército a su disposición que ha sabido sacar las castañas del fuego en numerosas ocasiones. Desde el triunfo en el descuento frente al Alavés antes de Navidad gracias a un testarazo de Lucas Vázquez, hasta el latigazo de Modric frente al Sevilla en el Bernabéu, pasando por la agónica remontada contra el deshauciado Almería también en la prolongación.

Pero, por encima de todo, siempre quedará en el recuerdo el golpe sobre la mesa en los Clásicos. En Montjuïc y en el Bernabéu. Dos encuentros de tú a tú en el que el Real Madrid robó seis puntos a su eterno rival con sendos goles de Jude Bellingham en el descuento.

[Así celebraron el título de Liga los jugadores del Real Madrid: cantando en un palco del Bernabéu]

Imparable ante los grandes

El título del Real Madrid se ha cosechado a base de pico y pala. Un constante entre el notable y el sobresaliente que ha hecho imposible a sus rivales meterle mano. Tan solo lo logró el Atlético en el Metropolitano, con un correctivo que sirvió a los de Ancelotti para no perderse en el camino.

Más allá de ese pequeño traspiés el Real Madrid ha dado el do de pecho en los momentos más importantes de la temporada. Ha ofrecido su mejor versión ante el Barça y el Girona, los otros dos contendientes por el título, y les ha rebasado con épica a unos y con una superioridad abrumadora a otros.

[La Liga de Bellingham: sentencia al Barça en los Clásicos y aparece en el momento clave para el Madrid]

El caso del Girona es paradigmático. Sin duda el equipo revelación del fútbol europeo, pero que no ha sido capaz de clavarle el colmillo a los de Ancelotti. Un parcial de 7-0 en sus dos enfrentamientos contra los blancos.

En su primer enfrentamiento el Madrid goleó 0-3 en Montilivi, pero no se le dio demasiada trascendencia por ser el principio de temporada. Pero donde si que estuvieron puestos los focos fue en el choque de vuelta en el Santiago Bernabéu. Un duelo en el que el Girona amenazaba el liderato blanco, pero en el que fue vapuleado por 4-0 y dijo prácticamente adiós al título.

Bellingham y Vinicius se abrazan Reuters

Contra el Barça, el Real Madrid no venció con tanta suficiencia. Fueron dos choques muy igualados y que se decidieron con dos tantos de Bellingham en el descuento. Sin duda, Jude ha sido el nombre propio de la Liga.

Los héroes de la Liga

No cabe duda que el título del Real Madrid ha sido consecuencia de una actuación coral, pero dentro del fantástico grupo han destacado algunos nombres por encima del resto. Cabe mencionar de forma especial, por razones obvias, a Lunin y Bellingham. Dos 'caras nuevas' que se han ganado al madridismo.

Andriy Lunin no es un actor debutante en el Madrid, pero ha sido este curso donde se ha presentado en sociedad. Viviendo varios años en la sombra, la lesión de Courtois le abrió una puerta que no tardó en cerrarse en primera instancia. El Madrid fichó a Kepa y el vasco comenzó de titular. Poco a poco Lunin le ganó el puesto y finalmente se afianzó en el once de Ancelotti. No dejó de creer y gran parte del éxito blanco este curso es gracias a él.

[Los 12 títulos de Carlo Ancelotti con el Real Madrid: supera a Zidane y está cerca de igualar a Miguel Muñoz]

También es gracias a Jude Bellingham. El gran fichaje del verano del Real Madrid aterrizó en la capital de España dispuesto a ser importante. Y vaya si lo ha logrado. El británico se ha destapado como un gran goleador (18 tantos hasta la fecha) y se ha convertido en todo un ídolo para el madridismo.

Lo que está claro es que Florentino Pérez está formando un proyecto ganador. Veteranos como Kroos, Modric, Carvajal o Lucas acompañan a talentos generacionales como Bellingham, Vinicius, Rodrygo o Camavinga. Con ellos, el presente y el futuro del Real Madrid está asegurado. Ya son 36 Ligas y pueden ser 15 Champions. Próximo objetivo, el Bayern de Múnich.