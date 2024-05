Las notas del Real Madrid en La Liga: del gran inicio de Bellingham a la decisiva titularidad de Lunin

El Real Madrid confirmó lo que ya era un secreto a voces y se proclamó campeón de Liga por trigesimosexta vez en su historia. Un título más que merecido ya que los de Ancelotti han sido muy superiores a sus rivales durante todo el curso.

Ha sido un trabajo coral liderado por Carlo Ancelotti pero en el que han destacado algunos nombres por encima del resto. No cabe duda de que Carvajal, Rüdiger, Kroos, Bellingham y Vinicius han sido la columna vertebral del equipo.

Pero también ha tenido protagonismo el banquillo. Nombres como Lucas, Modric, Brahim o Joselu han aportado su granito de arena y han sacado puntos ha su equipo que han sido fundamentales para ganar la Liga.

Lunin: 8

Sin duda, Lunin ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada en el Real Madrid. El ucraniano ha tenido que remar a contracorriente desde el principio, pero se ha acabado consagrando como uno de los mejores porteros del mundo.

La grave lesión de Courtois le abría una puerta para ser titular, pero el club fichó contrató a Kepa y fue el vasco quien entró directamente al once. Lunin no dejó de creer y se acabó imponiendo a su compañero. Ha brillado especialmente en los últimos meses del campeonato.

[Lunin le gana la batalla a Kepa: el portero en la sombra que ha 'sentado' al más caro de la historia]

Kepa: 6

Llegó al Real Madrid a última hora y empezó como titular por delante de Lunin. Perdió el hueco tras la semifinal de la Supercopa de España, pero tampoco ha tenido errores groseros.

Siempre que ha estado bajo palos se ha mostrado fiable aunque es cierto que ha sido diferencial en pocas ocasiones, algo que sí ha logrado Lunin. Una vez finalice la temporada, Kepa abandonará el club y regresará al Chelsea.

Courtois: sin calificar

No se le puede poner nota a Courtois. El guardameta belga se lesionó de gravedad unos días antes del debut liguero frente al Athletic y todavía sigue alejado de los terrenos de juego. Ya está realizando entrenamientos con el grupo y tuvo minutos en la última jornada frente al Cádiz.

Carvajal: 9

Sin duda, una de las mejores temporadas de Dani Carvajal. El lateral español ha sido uno de los mejores del mundo en su puesto y, por suerte, las lesiones le han respetado este año.

En total, cuatro goles y tres asistencias en Liga. Unos datos, especialmente los goleadores que le han servido a su equipo para sumar puntos. De sus botas salió el gol en el empate contra el Sevilla y uno en el descuento que dio el triunfo a los blancos frente al Almería. Cuatro puntos tienen la firma de Carvajal. Además, ha sido un pitbull a nivel defensivo, infranqueable en todo momento.

Carvajal celebra el gol del 3-2 en el minuto 99 contra el Almería Reuters

Lucas Vázquez: 7

El gran nivel de Carvajal y su salud física han hecho que Lucas Vázquez tenga menos oportunidades que en otras temporadas. Pero ha tenido 26 participaciones y ha sumado cifras desde el lateral derecho. Ha sabido aprovechar sus momentos.

Para el recuerdo quedará su partido frente al Barça, posiblemente el mejor encuentro de su carrera. El Madrid ganó 3-2 y Lucas participó en todos lo goles del choque. Forzó un penalti en el primero, marcó el segundo y dio la asistencia del tercero y definitivo.

Nacho: 5

No ha sido la mejor temporada de Nacho. El central blanco ha sido muy poco protagonista este curso y ha perdido el puesto a pesar de las numerosas bajas del equipo en la zaga. Incluso Tchouaméni ha jugado delante suya en los últimos tiempos.

Ha jugado 24 partidos en Liga, pero ha dejado más dudas que certezas. Además, ha sufrido alguna expulsión, como la del día del Girona, que no han ayudado demasiado a que tenga más continuidad.

Militao: sin calificar

Al igual que con Courtois, no se puede poner nota a la temporada de Militao. El central brasileño se lesionó en el debut liguero frente al Athletic Club y no volvió a vestirse de corto has la jornada 30, precisamente ante el conjunto vasco.

Rüdiger: 9

El mejor central de la temporada. Eso ha sido Antonio Rüdiger esta temporada. El bastión de la defensa del Real Madrid y quien ha sostenido a una retaguardia en pañales con las innumerables lesiones.

Hasta el momento, Rüdiger es el segundo jugador con más minutos de la plantilla en Liga y ha contribuido con un gol en la victoria por la mínima frente al Mallorca. Más allá de eso, pocos delanteros han podido superarle. Ni hablemos de su papel en Champions.

Rudiger celebra el tanto en propia de Oblak REUTERS

Alaba: 6

La temporada de David Alaba hay que medirla por pinzas. Fue una pieza clave del esquema de Ancelotti en el primer tramo del curso, pero su campaña se torció por completo el 17 de diciembre en un partido contra el Villarreal en el que sufrió una rotura del cruzado. Desde entonces está en el dique seco y no volverá hasta la temporada que viene.

Mendy: 7

Temporada más que notable de Ferland Mendy. El lateral francés, al igual que Carvajal, ha estado más exento de lesiones este curso respecto a años anteriores. Se ha vuelto a mostrar muy sólido en defensa siendo una pieza clave en el engranaje defensivo del equipo.

Lo que sí le ha faltado a Mendy han sido cifras. En 21 partidos de Liga, el galo no ha repartido ninguna asistencia ni ha marcado gol. Esa es la tarea pendiente del jugador del Madrid.

Fran García: 5

Se esperaba más de Fran García después de su irrupción en el Rayo Vallecano. De hecho, comenzó como titular en los primeros partidos. No cuajó actuaciones del todo buenas y Mendy le acabó ganando la partida. Es uno de los jugadores con menos minutos de la plantilla.

Tchouaméni: 8

El centrocampista francés ha dado un paso adelante esta temporada. Todavía puede dar más, pero su campaña ha sido casi excelente. Se ha consolidado como una pieza clave en el pivote y también ha mostrado su polivalencia dejando grandes actuaciones como central.

Tuvo una lesión en noviembre que le alejó de los terrenos de juego durante un mes. Justo en su mejor momento. Le costó un poco volver, pero ha vuelto a convertirse en futbolista clave. Ha marcado dos goles que le han dado 6 puntos a su equipo, uno frente a la UD Las Palmas y otro contra el Mallorca.

Aurélien Tchouaméni disparando a puerta ante el Mallorca Real Madrid

Camavinga: 7

Sigue creciendo Camavinga en el Real Madrid. Cada vez menos revulsivo y asentándose poco a poco en el once titular, el francés ha cuajado un buen curso. Una grave lesión que le dejó un mes y medio en el dique seco le cortó la trayectoria, pero ha vuelto a ganar peso en los últimos meses.

Kroos: 9

Sin duda, uno de los tres mejores jugadores del Real Madrid esta temporada. La Liga de Toni Kroos ha sido excelsa y pocas veces se le ha visto a un nivel similar. El Madrid ha jugado a lo que él ha querido y por eso le ha ido tan bien.

El madridismo sueña con que renueva por una temporada más, algo que parece que va a ocurrir. Casi 2.000 minutos a sus espaldas con un gol y siete asistencias, el que más del conjunto blanco. El título no se entiende sin él.

[La exhibición de Kroos en el Allianz Arena: el sostén del Real Madrid cuando se tambaleaba ante el Bayern]

Modric: 7

No se le puede dar una nota inferior a una de las mayores leyendas del Real Madrid. Esta ha sido la temporada en la que ha perdido la titularidad, pero siempre que ha jugado ha dejado destellos de su calidad.

Ha firmado dos goles y cuatro asistencias, destacando especialmente su actuación frente al Sevilla. Tan solo estuvo un cuarto de hora sobre el césped del Bernabéu, pero suficiente para marcar un golazo y darle los tres puntos a su equipo.

[Por qué los casos de Kroos y Modric no son iguales: el Madrid se prepara para la decisión de sus leyendas]

Valverde: 8

Temporadón en la sombra de Fede Valverde. El uruguayo no ha tenido ni mucho menos los registros goleadores del año pasado, pero se ha consagrado en el doble pivote junto a Toni Kroos en muchos tramos de la temporada.

Infatigable, siempre al servicio del equipo, ha impreso la energía necesaria para que el Madrid haya podido someter a sus rivales en muchos partidos. No cabe duda de que el charrúa es indiscutible en el once de Ancelotti.

Bellingham: 10

El fichaje de la temporada. Jude Bellingham es la razón principal por la que el Real Madrid ha ganado la Liga. Llegó con grandes expectativas, pero las ha superado con creces, especialmente en la faceta goleadora. Ha sido pichichi durante prácticamente todo el campeonato, algo impensable teniendo en cuenta que es centrocampista.

Bellingham se ha hecho dueño del equipo con su fútbol y su personalidad arrolladora. Entre todas sus actuaciones siempre destacarán las de los dos Clásicos del curso. Fue él, con dos goles en el descuento, quien se ha encargado de decantar la balanza de los suyos en ambos partidos.

Jude Bellingham levanta el puño tras marcar el gol decisivo en El Clásico. REUTERS

Ceballos: 5

No se puede valorar demasiado la temporada de Dani Ceballos. Apenas ha tenido oportunidades y su papel ha sido muy secundario. Podría tener minutos en las últimas jornadas de Liga.

Güler: 6

Ha jugado poco, como Ceballos, pero siempre que ha estado sobre el campo ha dejado destellos de su enorme calidad. De hecho, ha marcado dos goles y estuvo cerca de hacer uno de los tantos de la temporada en El Sadar al estrellar un disparo al larguero desde el centro del campo.

Vinicius: 9

Vinicius ha vuelto a ser determinante. Claramente de menos a más por culpa de las lesiones que le han apartado del verde durante más de dos meses, el extremo brasileño se ha vuelto a echar el equipo a las espaldas.

Además de seguir aportando cifras, Vinicius ha sufrido este curso una evolución en su juego. Se ha colocado más en el carril central y se ha visto un futbolista muy dañino. Temporadón de Vini.

Vinicius celebra un gol en Mestalla. REAL MADRID

Brahim: 7

La temporada de Brahim es notabilísima. Llegó del Milan para hacerse un hueco en el mejor equipo del mundo, pero le costó horrores tener oportunidades. Cuando Ancelotti se la dio no decepcionó y se convirtió en uno de los primeros recursos del técnico italiano desde el banquillo.

Rodrygo: 8

Rodrygo es uno de los futbolistas que más minutos ha jugado en toda la plantilla. Aunque es cierto que ha sido un jugador de rachas, no se puede obviar la gran temporada que ha firmado el brasileño.

Jugando en los tres perfiles del ataque, Rodrygo suma 10 goles y 5 asistencias en Liga. El carioca sigue evolucionando y este curso ya se ha consagrado como titular en el esquema de 'Carletto'.

Joselu: 7

La temporada de Joselu ha sido todo un éxito ya que ha ofrecido exactamente lo que se esperaba de él. Ha salido cuando los partidos requerían un jugador de su estilo y ha respondido con goles. Más no se le puede pedir.