Adiós al sumiller de DiverXO, elegido mejor del mundo: la bodega de Dabiz Muñoz se queda huérfana

Hoy jueves se cumplen dos semanas desde que la bodega del tres estrellas de Dabiz Muñoz se quedara huérfana. "El pasado jueves fue mi último servicio en DiverXO. Han sido seis años extraordinarios llenos de experiencias positivas que me acompañarán siempre en mis recuerdos, donde he intentado poner mi granito de arena para que la parte líquida ensalce el talento de la cocina del chef" compartía hace unos días Miguel Ángel Millán a través de su perfil de Instagram.

Una noticia inesperada para el mundo de la hostelería que atañe al que fue elegido como el mejor sumiller del mundo durante la celebración de la pasada edición 'The World's 50 Best Restaurants', en junio de 2023, y al elegido tres veces consecutivas mejor chef del mundo según The Best Chef Awards.

"Me he sentido feliz y realizado como sumiller. He dado lo mejor de mí con la ayuda de mis compañeras y compañeros de sala y sumilleres que han sido parte fundamental del éxito, llevándonos a conseguir una de las mejores experiencias del vino que se pueden disfrutar en un restaurante, y a mí, personalmente, a cumplir un sueño." comparte el sumiller sobre su paso por DiverXO.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DiverXO (@diverxo)

En los seis años que ha estado al frente de la bodega del tres estrellas madrileño ha ayudado a llevar a la excelencia la experiencia del maridaje, reforzada por las 1.500 referencias que representan una sorprendente variedad de zonas vinícolas. Un trabajo que agradece haber poder realizado, el primero a Muñoz, "por darme esta oportunidad única de trabajar junto a él para realzar su cocina, por confiar en mí plenamente, y por su generosidad".



También ha querido dar las "gracias por todo al equipo de oficina, cocina y mis compañeros de sala. Un agradecimiento especial a los sumilleres con los que he trabajado estos años: son grandes profesionales y triunfarán allá donde vayan. Me siento orgulloso de haber sido parte del equipo del restaurante que es uno de los mejores del mundo".

Un equipo y restaurante que se encuentran en la recta final de una etapa que, desde su ubicación en el Eurobuilding, ha traído muchas buenas cosas. En unos meses DiverXO se mudará a La Finca, la lujosa urbanización en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón donde el chef también reside. Hacer realidad esta nueva etapa, le costará a Muñoz entre los 12 y 14 millones de euros, según comunicaba en su última intervención en el congreso gastronómico Madrid Fusión.

El sumiller, cuya trayectoria le ha llevado por grandes casas como Santceloni o Kabuki Wellington, ha querido dar también las "gracias a nuestros proveedores, a la prensa por su cariño y respeto y a los clientes que nos han confiado la elección de sus vinos para su experiencia. Ellos son nuestra fuerza y el motivo por el que nos intentamos superar cada día."

Aunque se desconoce oficialmente cuál será el siguiente paso para Millán, advierte que "mi despedida no es un adiós, sino un hasta pronto. A buen seguro que coincidiremos de nuevo".

Por su parte, el chef al frente del triestrella DiverXO, no ha compartido más declaraciones al respecto excepto expresar que "estamos felices ante esta nueva etapa" y a la pregunta sobre si había ya otra persona que le sustituya, ha respondido que "por supuesto", aunque no ha desvelado nombres.