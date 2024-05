Kiko Rivera se sincera sobre sus adicciones con Marc Giró: “Cuando veo que el demonio sale me voy al hotel”

Esta semana, Marc Giró ha recibido en su programa de La 2 Late Xou con Marc Giró a Belén Rueda, que presentaba la película Caída libre, la cual promocionó previamente en El Hormiguero, y, a continuación, entrevistó a Kiko Rivera.

El DJ y productor musical acaba de lanzar su nuevo single, Malibú, de corte electro-latino, y que ya ha comenzado a funcionar muy bien en redes sociales y plataformas como TikTok. La charla entre Marc y Rivera comenzó con el sofá en el que el invitado se sentaba como tema.

“Sé por dónde vas… Y se lo voy a explicar a la gente. A mí me gusta dormir en el sofá, me gusta dormir mucho en el sofá”, reconocía el hijo de Isabel Pantoja. “Yo hace como 12 años aproximadamente estuve en Supervivientes, ese maravilloso programa. Lo pasé muy mal, no volvería ni de visita, pero aprendí a dormir en cualquier sitio”, apuntaba entonces.

Kiko, que admitía no saberse la coreografía de su tema, contaba con humor que “siempre hago lo que me da la gana en el tema de los bailes. En los demás también, pero siempre con cabeza”. En ese sentido, también bromeó cómo “cabeza he tenido toda la vida, tengo un cabezón, pero he madurado”.

De su faceta como creador musical, Kiko expresó que “cada uno canta como canta o escribe como escribe, pero no comparto algunas letras que salen”. Así, considera que “está todo como muy maleante” y que piensa en sus hijos, menores de edad, que “escuchan esas letras, y no saben lo que dicen, pero yo sí”. Eso sorprendió a Marc Giró. “¿Haces música con perspectiva de género y feminista, en defensa de los derechos humanos, los derechos lgtbiq+ y la infancia?”, preguntaba el presentador de corrido. “Totalmente”, le confirmaba el sevillano.

"Quiero que la gente entienda que para mí es difícil"

En la conversación, Kiko explicó cómo hay personas que ya le conocen solo por su música y no por su historia familiar, como le sucedió recientemente con la influencer Marina Rivers. “Cantora no le sonaba de nada y me sentí orgulloso”, afirmaba.

En otro momento, la conversación versó sobre cómo Kiko Rivera se levanta a las cuatro y media de la mañana. Algo que en el pasado era impensable, porque a esa hora “estaba yo por la penúltima copa”. Sin cortapisas, Marc Giró le preguntó si ha dejado todo tipo de estupefacientes. “Gracias a Dios”, respondía el cantante. “Yo he vivido lo mío, aunque no creo que llegara a lo tuyo, pero te felicito”, le aplaudía el presentador.

“Quiero que la gente entienda que para mí es muy difícil, que me dedico a la noche. Aguanto, y cuando veo que sale el demonio, porque el demonio sale, para el hotel. Intento no beber alcohol, el problema es el alcohol”, añadía Kiko Rivera, antes de pasar a otros temas.