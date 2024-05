El Ministerio de Ábalos dio 5 millones al empresario vinculado al PSOE andaluz que pidió a Koldo mediar

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investigan 11 contratos públicos que fueron adjudicados por el Ministerio de Transportes, durante la etapa de José Luis Ábalos, a un empresario vinculado al PSOE de Andalucía y a Koldo García Izaguirre.

Obras Públicas y Regadíos SA (OPR) está administrada por Daniel Fernández Menéndez, cuyo hermano Antonio (Toño) fue coordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía entre abril de 2021 y octubre de 2022 y mantiene una relación de amistad con el exasesor de Ábalos.

Esta constructora con sede en Madrid y delegaciones en Granada, León y Toledo ingresó 4,9 millones de euros entre 2018 y 2021 procedentes de las adjudicaciones realizadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), según consta en los informes de la Agencia Tributaria remitidos a la Fiscalía Anticorrupción y a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El fiscal Luis Pastor trasladó una copia de los documentos a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para su investigación dentro del llamado caso Koldo. Tal y como publicó EL ESPAÑOL, un auto del juez Ismael Moreno con fecha de este jueves ha ordenado analizar el móvil de Antonio Fernández por "las relaciones de Koldo con responsables de Adif".

De los 11 contratos públicos otorgados a la empresa OPR, dos de ellos fueron dados por Adif a través de la vía de emergencia en 2019. La suma de estas dos adjudicaciones, una de 1,4 millones y otra de 600.000 euros, fue de 2 millones de euros. Esta cantidad supone un 40% del dinero facturado por la constructora a Transportes durante los años de José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre en el Ministerio.

En total, fueron cuatro contratos de Adif y siete de la Dirección General de Carreteras, cuyo titular era Javier Herrero, de los que se benefició OPR entre 2018 y 2021. Esta constructora está en el foco de los investigadores después de que interceptaran llamadas y mensajes de los hermanos Fernández Menéndez con Koldo García Izaguirre.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con fecha del 14 de mayo, incluye estas conversaciones con el exasesor de José Luis Ábalos. Según muestran los mensajes de Whatsapp, Daniel Fernández Menéndez recurrió a Koldo García Izaguirre para que ejerciera su influencia con Ángel Contreras, presidente de Adif, en una licitación de emergencia.

El 19 de febrero de 2024 a las 10:47 horas, Koldo recibió un mensaje de Daniel Fernández Menéndez explicándole el contrato de la obra pública en el tramo entre Monforte y Lugo. "Hay un deslizamiento y se va a declarar una emergencia de bastante importe, más de 1,5 millones de euros".

"Lo razonable es que lo haga el adjudicatario pero al ser una UTE tiene que firmar el contrato una de las empresas y preferimos que sea OPR... Ángel sabe que nos ha quitado 600.000€ en esa obra y debe ayudarnos pero ya sabes. Ya hablaremos de los detalles ".

El contrato original había sido adjudicado el 29 de julio de 2021 a la UTE Monforte 379, una unión entre Obras Públicas y Regadíos SA y ASCH infraestructuras SA. La UCO destaca en el informe que "la entidad adjudicataria es Adif".

Finalmente, el contrato por vía de emergencia debido a un corrimiento de tierras fue para otra empresa y no para OPR, aunque esta adjudicación de Adif se formalizó después de que Koldo García fuera detenido y de que el móvil de Antonio Fernández fuera incautado por la Guardia Civil.

Minutos después de que Koldo recibiera los mensajes del administrador de OPR, el exasesor de Ábalos escribió al excoordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía y eliminó después el whatsapp. Sobre las 12:15 horas de ese 19 de febrero, Koldo llamó a Antonio Fernández desde otra línea que estaba intervenida por la UCO.

"Oye, mira, me ha mandado un mensaje tu hermano donde viene especificado todo, y cuando digo todo es todo referente a una cosa de emergencia y tal. Por el Whatsapp yo no quiero nada con mi número. Hablamos tú y yo y lo hacemos como lo sabemos hacer, ¿vale?", afirmó Koldo.

Al finalizar la conversación, el exasesor del Ministerio de Transportes le dijo a Antonio que tranquilizara a su hermano: "Lo va a tener eh, que me han dicho que sí, que no me mande nada por favor. Que no se enfade...".

En el informe de los agentes también se hace especial mención al vínculo entre Koldo García y el presidente de Adif, Ángel Contreras, con quien quedó en verse el miércoles 21 de febrero de 2024. En esa fecha estaba previsto también que el socialista navarro se viera con Antonio Fernández. Sin embargo, ese día Koldo fue detenido en la operación Delorme llevada a cabo por la Guardia Civil.

El auto del juez con fecha de este jueves, al que EL ESPAÑOL ha tenido acceso, ha ordenado a la UCO analizar el móvil del empresario vinculado al PSOE de Andalucía por "las relaciones de Koldo con los responsables de Adif" y, especialmente, con el actual presidente Ángel Contreras.

Además, el magistrado Ismael Moreno ha pedido a la Guardia Civil que busque criptoactivos de los miembros de la trama y que, en caso de encontrarlos, sean transferidos a un monedero digital seguro.

La mano derecha de Fernández

Antonio Fernández, conocido como Toño en los círculos socialistas de Andalucía, llegó a la Delegación del Gobierno de la mano del exalcalde de Baza (Granada) Pedro Fernández, el cual tuvo el bastón de mando de este Ayuntamiento durante casi 15 años.

Toño era un hombre de confianza del actual delegado de Gobierno en Andalucía. Sin embargo, dejó su puesto tras año y medio. El motivo oficial es que deseaba volver a la actividad privada. Antonio Fernández fue nombrado entonces gerente de OPR y figura como apoderado de la empresa desde el 24 de agosto de 2023.

Su nombre salió por primera vez relacionado con la trama en un informe de la UCO publicado por EL ESPAÑOL el pasado marzo. En este documento, los agentes destacaban la relación que mantenía Toño con Koldo y recogieron un mensaje enviado por el ex mano derecha del delegado del Gobierno en Andalucía al guardia civil investigado.

El whatsapp fue enviado el 11 de abril de 2021 y Toño anunciaba en el mensaje su incorporación al equipo de Pedro Fernández. El excoordinador de la Delegación del Gobierno dijo entonces al comandante Rubén Villalba que ya les pagaba "el mismo jefe".