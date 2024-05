Belén Esteban contra el rey de las milanesas: plantea demandar al hostelero que usa su imagen y gana 3 M

Emprender es como un salto al vacío con un paracaídas que no se sabe si se va a abrir, te la juegas. Pero como dice el dicho popular, "quien no arriesga no gana". Alberto Bonhomme es uno de esos atrevidos que un día abandonaron todo para construir su propio camino, un mordisco al riesgo que le ha salido bastante bien. A sus 33 años se corona como el rey de las milanesas, por su negocio, Berto's Milanesa, con el que espera facturar 3 millones de euros en el 2024, y que tan solo lleva abierto un año y medio. Su objetivo: levantar un imperio. Pero todo imperio empieza por sus cimientos, o con la "princesa del pueblo", Belén Esteban.

A veces los homenajes no salen como uno espera, Bonhomme tiene varios locales inspirados en celebredidades como Julio Iglesias o Maradona, pero a la estrella televisiva no le ha gustado el suyo. "A mí que no me homenajeen, yo tengo mis derechos de imagen", así de contundete ha respodido la colaboradora. La utilización de estas imágenes sin autorización alguna es lo que ha llevado a los asesores legales de Estaban a contactar con el equipo del nuevo restaurante de Berto's Milanesa. "A mí me parece muy bien que la gente trabaje, pero no es normal lo que han hecho y encima sin pedir permiso", aclara la de Paracuellos, pues la gente se piensa que es ella la empresaria detrás de estas milanesas. Ahora, Bonhomme y sus socios podrían verse envueltos en una demanda por derechos de imágenes. "La princesa del Pueblo" en Berto's Milanesa Cedida El local hubicado en el SOM Multiespai de la Ciudad Condal está lleno de fotografías y vídeos de la 'princesa del pueblo', prácticamente todo, la carta, las paredes, incluso los baños, donde se referencian a otros colaboradores de Sálvame. De hecho, dado el furor que ha causado el restaurante en las redes sociales, han sido numeros fanes y medios los que se han puesto en contacto con Esteban. "Es que la carta soy yo en la revista ¡Hola!", comenta, y asegura que no paran de felicitarla por la calidad de la comida del restaurente. "Que yo la milanesa la hago en mi casa, ese restaurante no es mío, que quede claro". "Han hecho hasta entrevistas de radio. La gente se cree que es mío. No es mío, pero yo creo que antes hay que preguntarme. Dicen que los recortes los han cogido de las revistas y no es verdad", agraga la autora. Aun así, con este revuelo, desde Berto's Milanesa le han entregado las 'milanesas de la paz' con la esperanza de apaciguar las aguas ante las intenciones de demandarlos. Más allá de esta polémica, el barcelonés explica a EL ESPAÑOL, sus inicios de su revulucionaria idea. Los museos Los museos te permiten plasmar la vida de esos personajes célebres, todas las experiencias que han tenido. Y la esencia que quieren plasmar en Berto’s Milanesa es la de dar "un alma diferente" a cada restaurante los personajes que escojan; que los comensales que los visiten siempre puedan ir a un Berto’s con una decoración distinta, tematizar la experiencia. Restaurante de Belén Esteban de Berto's Milanesa. Cedida En este año y medio su equipo ya va por la apertura del quinto restaurante, del quinto museo. Entre ellos están el del rey Juan Carlos, la eminencia argentina Diego Maradona, el cantante español por excelencia Julio Iglesias, el presidente del Barcelona Joan Laporta, y la última inauguración, el de la princesa del pueblo, Belén Esteban. Alberto define a su cadena como "un 'fast food' donde todo el mundo se siente cómodo", pues traspasan barreras intergeneracionales donde cualquiera que entre en sus locales puede interpretar a los personajes que representan como quieran, ofreciendo una "atracción en la que te puedes divertir mientras comes" productos de calidad a bajos precios. "Hemos conseguido industrializar el proceso pero manteniendo la esencia artesa de las milanesas". "Cuando el personaje tiene ese acercamiento con la gente, conseguimos que conecten con nosotros. Es como un perro que se muerde la cola, los personajes que escogemos los hemos llamado ‘vividores’, porque se han dado a conocer en la vida pública, son muy famosos, pero tienen ese componente de cercanía que enganchan con los comensales". [El milagro de los Ruiz con el padre y los tres hijos con altas capacidades: "Es como tener superpoderes"] En una industria en la que todos los días cierran y abren cientos de locales, Alberto encontró esa chispa que los diferenciaba del resto, y que hasta ahora solo les ha hecho crecer. "La gente viene por la comida, pero todos los detalles juntos crean un aura en el restaurante único, una decoración que llama la atención de los más curiosos y de los fanes de cada una de las celebridades". Los inicios "Me picó el gusanillo del emprendedor", explica el barcelonés. Así, dejó el mundo de las finanzas que había estudiado en la carrera, y por la "inocencia de la edad", a sus 24 años se lanzó junto a su socio a montar lo que sería su primer proyecto. Instamaki, una de las primeras 'dark kitchen' (venta online) de España, que repartían sushi a domicilio. Al ser una de las primeras marcas en ofrecer otra categoría nueva a domicilio como el sushi, los hizo crecer muy rápido. Arrancaron en Barcelona en 2016 y a los seis meses de empezar abrieron en Madrid por la cantidad de demanda, siendo un completo éxito. En un año ya estaban en Valencia, Málaga, Sant Cugat… Un negocio que corrió como la pólvora de la mano de dos jóvenes emprendedores. El restaurante de Belén Esteban. Cedida Competencias nuevas oportunidades ¿Se imaginan abrir un restaurante de Julio Igesias, el rey emérito o cualquier famoso y que vaya bien? Ese es el caso de Bonhomme. Con su brillante idea le ha dado la vuelta al mundo de la comida rápida, mezclando las milanesas con las celebridades, la farándula o la televisión. Aunque para llegar a este punto ha tenido que atravesar un sendero lleno de complicaciones. Como diría Esteban: "Ostras, vais a flipar". Si no puedes con la competencia, únete a ella. "Hubo un momento en el que dejamos de crecer. Llegaron los delivery de Uber y de Glovo, y el mundo del reparto de comida empezó a girar sobre ellos. Como la competencia era infinita, la contactamos para ver si querían invertir en nuestro negocio y ayudarnos a crecer". En tres años pasaron de crear un modelo de reparto propio, con unas 120 personas bajo su cargo y más de tres millones de facturación, a ser comprados por el gigante de Glovo por el majestuoso valor de cinco millones de euros, además de entrar como nuevos componentes de su equipo de I + D. Restaurante de Berto's Milanesa ambientado en Belén Esteban. Cedida "Dentro de Glovo empezamos a montar una serie de marcas blancas. En las ciudades hay una variedad infinita de productos gastronómicos de los que se pueden disfrutar mediante el delivery, pero en los pueblos es todo lo contrario. Nuestro propósito era llevar esas variedades en aquellos pueblos en los que no la hubiera, acercar esas marcas que creábamos y podían hacer crecer aún más a la empresa", comenta el emprendedor. [Rosa Pich, la viuda con 15 hijos a su cargo que vive de su nómina y su pensión: "Soy un espécimen único"] La tormenta perfecta El modelo de negocio que planteó Alberto junto a su equipo era "sencillo": crear todo desde cero. Eran ellos mismo los que se encargaban de pensar el producto, el 'branding', el 'packaging'..., absolutamente todo para que los hosteleros de los pueblos con los que trabajaban — a los que franquiciaban — solo tuvieran que preparar los pedidos que aparecieron en la app. Es decir, por procesar esos pedidos se llevaban un porcentaje, un negocio que se vendía "él mismo". Con la llegada de la pandemia, fue como la "tormenta perfecta". Las 25 marcas que crearon, como Bendito Burrito, Dirty Burgers, Taquería Guadalupe…, se dispararon a la velocidad de la luz, llegando a estar presentes en 600 restaurantes entre España, Rumanía, Portugal, Italia, Ucrania y Croacia. Todo esto en solo 12 meses, "cocinaban como bestias". La creación Todo tiene su final y a Bonhomme se le acabó el contrato con Glovo, pero tenía claro que quería seguir por el sendero de la hostelería. El titán del delivery le había dado las herramientas y la experiencia para montar su nuevo emprendimiento, y entre todas las marcas que crearon la joya de la corona eran las milanesas. "El negocio del sushi tiene mucha artesanía detrás, cada corte y cada cocinero puede determinar su sabor. Yo quería crear algo grande, algo escalable, entonces decidí que las milanesas serían mi próximo reto". Restaurante de Julio Iglesias. Cedida Estos fueron los primeros pasos para la apertura de Berto’s Milanesa, y es que como el propio empresario indica, "todos los países tienen su milanesa local". Aprovechando la buena relación que mantenían con Glovo, mantuvieron los obradores, distribuidores y demás para sacar adelante su producto, el resto es historia. Hace un año y medio aparece el primer "fast food" de milanesas en todo el país, el "Macdonald’s de las milanesas". "En un mundo en el que parece que solo se pueden abrir hamburgueserías, encontramos un nicho con una demanda brutal y muy poca oferta". Siguiendo este modelo de fast food pensaron que la mayoría de estos locales eran "bastante iguales" a nivel de decoración, "todo muy frío", por lo que querían retomar esa esencia de diferencia como tuvieron McDonald's o Burger King antes de consolidar sus empresas. "No podemos llegar a lo que han llegado haciendo lo mismo que hacen ahora", argumenta, y se le encendió la bombilla de los museos. "Pensamos en qué era lo que nos divertía, y nos vino a la mente esos personajes virales que estaban en la boca de todo el mundo. Para mi abuela Julio Iglesias es el cantante de su vida, pero para un chaval es el hombre de los memes. Queríamos juntar esos dos mundos en este concepto de museo". Museo del rey Juan Carlos. Cedida Fronteras y objetivos La idea de crear Berto’s milanesa siempre ha sido la idea de crear algo "grande". Entre los planes de Bonhomme se encuentran la apertura de 1000 locales, aunque a corto plazo quieren abrir 12 restaurantes propios para poder franquiciar posteriormente. "Queremos llegar a 12 Berto’s propios el año que viene para demostrar a los potenciales franquiciados que es un modelo de negocio sólido que funciona en diferentes ciudades, con buenos números y acogida", finaliza el empresario.