Los "mejores 21 días" del asesino Dinamita Montilla con la desaparecida Ester: "Querías vivir a mi lado"

"Es lo último que me queda por pedirte: que des señales de vida. Que des señales de vida porque te echo de menos. Cuídate estés donde estés y da señales de vida, por favor. A mí o a tu familia, pero queremos saber algo de ti. Te queremos con locura, Ester. Estés donde estés, cuídate". El vídeo dura más de cinco minutos y está subido el pasado 5 de mayo. Muestra a José Jurado (62 años), conocido como 'El Titi' o 'Dinamita Montilla'. Tras una larga retahíla, se echa a llorar y concluye con las frases anteriores.

El asesino en serie, responsable de la muerte de cuatro hombres y acusado del asesinato del joven malagueño David en el conocido como Crimen de Los Montes, fue la última persona que vio con vida a Ester Estepa, sevillana de 42 años desaparecida desde el 23 de agosto de 2023.

Ambos estuvieron juntos en Gandía, lugar donde se le perdió la pista a la mujer. 'Dinamita Montilla', según narra en el vídeo, "después de la despedida, al día siguiente, me fui por la carretera dirección a Cullera, pero cogí un desvío a unos seis o siete kilómetros que me llevó hasta el puerto de Gandía. De allí cogí hasta el puerto de Cullera. Allí me encontré 20 euros y estaba agotado, me fui hasta Valencia. Allí conocí a un hombre que me pagó el billete hasta Castellón. Desde allí lo hice todo andando, el Camino de Santiago y llegué a Lisboa".

Mientras eso ocurría, el móvil de Ester se comunicó por última vez con su madre. Le envió unos extraños mensajes en los que le decía que no había sido buena hija. La mujer le pidió un audio o una videollamada, si no avisaría a la policía. Ester insistió: se iba con unas amigas a Argentina.

A la mujer le resultaba todo muy extraño. La expareja de Ester, que la había maltratado, fue detenida, pero quedó en libertad. La policía descartaba a priori la hipótesis de la violencia de género.

El horizonte era oscuro hasta que a los pocos días la madre de Ester recibió una videollamada. Al otro lado del teléfono se presentaba José Jurado Montilla con nombre, apellidos y cara. Había conocido a Ester en el albergue municipal de Alicante, el último sitio donde ella durmió que se sepa.

En Gandía se separaron. Eso contó Dinamita Montilla a la madre de Ester y a la Policía, que lo interrogó. A partir de entonces, 'El Titi' se interesaría de cuando en cuando por la investigación, según El Correo de Andalucía.

El pasado lunes, la Policía Nacional negó a EL ESPAÑOL que se estuviera investigando a Montilla con relación a este caso.

Las fechas

Dinamita es 'tiktoker'. Publica periódicamente y tiene un par de cuentas. En agosto de 2023 se encuentra en Gandía y la costa mediterránea, lo va narrando. Pocos días antes de la desaparición de Ester Estepa, el varón publica un vídeo diciendo que se va a tomar un descanso de las redes sociales por motivos personales. Era 18 de agosto.

Vuelve el 26 de agosto, tres días después de la desaparición de Ester. El objetivo: decir que Valencia no le ha gustado nada. Los vídeos empiezan a sucederse de nuevo.

Llega el 1 de noviembre de 2023, día de Todos los Santos, más de dos meses después de que se separara de Ester y esta desapareciera. Expone fotos de la sevillana e incluso está la última en la que se le ve con vida. La composición tiene por música la canción de desamor En el Lago, de Triana.

El mismo vídeo será subido de nuevo por Dinamita ya en 2024. Concretamente, el 24 de abril.

Relación "romántica"

El pasado 5 de mayo, a las 4 y pico de la madrugada, Montilla reconocía que no podía dormir. "Llevo todo el día pensando en mi amiga y me tiene el sueño quitado, porque mañana me marcho de aquí (de Gandía) y he hecho todo el recorrido que hice con ella buscándola y no he conseguido nada positivo. Anoche soñé con ella y no sé qué pensar".

El vídeo muestra solo la cara de 'Dinamita Montilla', que desliza su propia teoría sobre lo que le ha ocurrido a Ester. "Yo sé que a ella le gusta mucho la vida de hippie, ha estado viviendo en comunas y esa es la conclusión que la Policía de Sevilla me dijo: que ellos piensan que estará por alguna comuna metida o algo. Es lo que ellos piensan".

Apunta que sabe que su intención era "vivir como una ermitaña". "En alguna ocasión me comentó que igual en alguna ocasión se desconectaba del mundo civilizado para irse a vivir como una ermitaña. No sé si será verdad o no".

El hombre, de 62 años y natural de la provincia de Málaga, señalaba entonces el cabo suelto que tenía en su mente: "Lo que no me encaja es que el hecho de que haya estado conmigo 21 días...", comenzaba a decir antes de exponer que en realidad sí podía llegar a entenderlo. "Lo comprendo, porque tiene muchas amistades y las personas a veces cambian. Quizás, en esos 20 días, por el hecho de la amistad que surgió entre nosotros, que ella actuara como actuó conmigo y que luego la distancia al separarnos... Pues que me haya olvidado. Yo eso lo entiendo".

"Lo que no entiendo es cómo puede olvidar a la familia. La familia está rota, está destrozada", decía Montilla. El asesino en serie apunta en el vídeo que iba a pasar a ver a la madre y a su familia, a "darle un abrazo".

Acto seguido, Dinamita Montilla se dirige a Ester en la que se torna una carta de desamor grabada: "No sé si tú estás o no estás viendo el vídeo, pero si lo estás viendo quiero que sepas que no te voy a olvidar nunca, que aunque hayas pasado de mí, porque son cosas que suceden, para mí fueron los mejores 21 días de mi vida, al lado de una mujer".

Explicaba 'El Titi' que ella se lo había dado "todo a cambio de nada". "Al igual que yo a ti", continuaba.

Dinamita Montilla en Ronda en uno de sus vídeos. Redes sociales

Aseguraba que ella le había dicho de irse a vivir juntos. "Me prometiste de irte a vivir al campo y que yo me fuera contigo. Que si hacía falta yo me hacía cargo de los perritos y las casitas y tú te ibas a un bar".

Ester, de 42 años, y Jose, de 62, se habían conocido unas semanas antes. "A pesar de la diferencia de edad que había entre tú y yo, me dijiste que no te importaba la edad, que tú querías vivir el resto de tu vida a mi lado, por eso me marcaste. Todo este tiempo siempre he estado pensando en ti y esperando una llamada o un mensaje en el que me dijeras dónde podíamos vernos para que por fin esa ilusión y ese deseo nuestro se hiciera realidad".

A pesar de haber estado media vida entre rejas, Dinamita Montilla aseguraba que había conocido "a muchas mujeres, pero tú tienes algo especial que no he visto a ninguna otra". "Sé que encontrar otra mujer como tú va a ser imposible. Quiero que sepas que estés donde estés y pase lo que pase, no te voy a olvidar nunca. Esa huella que has dejado en mi corazón no se borra nunca. Nunca", exponía Montilla.

Por eso, Montilla mandaba buenos deseos a su excompañera: "Así que te deseo de corazón que estés donde estés seas feliz, que lo pases bien y que pienses y recuerdes cada momento que vivimos juntos. Te echo mucho de menos. Te quiero con locura Ester, te quiero con locura y quiero saber algo de ti".

En el vídeo, Montilla dibuja el recorrido que hizo tras separarse de Ester: "Mañana lunes me marcho de Gandía, el último lugar donde nos vimos, después de la despedida, al día siguiente me fui por la carretera dirección a Cullera, pero cogí un desvío a unos seis o siete kilómetros que me llevó hasta el puerto de Gandía. De allí cogí hasta el puerto de Cullera. Allí me encontré 20 euros, estaba agotado y me fui hasta Valencia. Allí conocí a un hombre que me pagó el billete hasta Castellón. Desde allí lo hice todo andando, el Camino de Santiago y llegué a Lisboa".

La mayoría de esos movimientos están registrados también en la cuenta de Tiktok de Dinamita Montilla, que en ningún caso hizo alusión a su compañera. "Por todo el camino, iba solo con la ilusión de que en algún momento tú me mandaras un mensaje, una llamada diciéndome que fuera a tu encuentro. Nunca recibí ese mensaje, nunca recibí esa llamada. Pero me preocupas un montón, Ester".

Jose Jurado continúa apuntan que le preocupa porque le contó su vida: "Sé los problemas que tenías. He indagado en Alicante, en la barriada de las 400, donde viviste, he enseñado el vídeo, te reconocen, pero todos llegan a la misma conclusión: que no te ven desde el año pasado".

A partir de ahí señala a la expareja de Ester: "El que te guarda las cosas, estuvimos a punto de discutir, porque tú sabes que ese tío nunca me simpatizó y las palabras que tú me dijiste de él nunca las olvidé. Luego me dijiste que querías salir de Alicante lo más pronto posible, que le tenías miedo a ese hombre con quien viviste, a quien denunciaste por maltratador y de quien quedaste embarazada, que al final optaste por abortar".

Las confesiones de Montilla entran de lleno en la vida íntima de Ester: "Me dijiste que no querías tener ningún hijo de nadie, excepto de mí. Y eso no se olvida, Ester. Esa relación romántica... Lo llevo en mi corazón y no lo voy a olvidar nunca. Si alguna vez quieres saber algo de mí, tienes mi teléfono, mi WhatsApp, o puedes contactar conmigo a través de TikTok".

Dinamita Montilla rompe a llorar. Se pone la mano delante de la cara, pero no caen lágrimas. "Es lo último que me queda por pedirte: que des señales de vida. Que des señales de vida porque te echo de menos. Cuídate estés donde estés y da señales de vida, por favor. A mí o a tu familia, pero queremos saber algo de ti. Te queremos con locura, Ester. Estés donde estés, cuídate".