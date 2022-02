Biden envía 3.000 soldados más al este de Europa ante el despliegue militar de Putin en Ucrania

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha aprobado formalmente el despliegue de 3.000 militares estadounidenses en países aliados en el este de Europa en medio de las tensiones militares con Rusia por la crisis de Ucrania, según adelantaron este miércoles varios medios de EEUU, entre ellos The Washington Post o The Wall Street Journal.

Cerca de 2.000 tropas serán trasladadas a Polonia y Alemania (lamayoría de ellos irán a Plonia), mientras que 1.000 se posicionarán en Rumanía, según ha confirmado en rueda de prensa John Kirby, secretario de prensa del Departamento de Defensa de EEUU.

El Pentágono ha justificado la medida "para respaldar a nuestros socios europeos". "Hemos adoptado esta decisión para defender nuestra seguridad y la de nuestros aliados", ha señalado Kirby.

"Es importante enviar una señal fuerte a Putin y al mundo de que EEUU y la OTAN trabajan en estrecha cooperación. Nosotros acabamos de dejar claro que estamos preparados para defender a la OTAN", ha insistido.

"Sabemos que Rusia ha desplegado tropas en la frontera con Ucrania. ¿Con qué propósito? No lo sabemos, pero tenemos que estar preparados para lo que pueda ocurrir", ha dicho Kirby. "Nos tomamos muy en serio nuestros compromisos con la OTAN", ha destacado.

Kirby no descarta que se produzcan "otros movimientos en Europa si hay alguna necesidad específica". Y explica que se trata de "movimientos preliminares, no definitivos". Y recuerda que "aunque se produzca este despliegue, puede que finalmente no haya ningún enfrentamiento".

La tensión se ha disparado en el último mes por la concentración de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania.

Aunque Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, EEUU considera que el ataque de ruso es "inminente".

El secretario de prensa del Departamento de Defensa de EEUU no ha querido especular durante la rueda de prensa que ha ofrecido y ha asegurado que "la decisión se ha tomado en perfecta coordinación con los países aliados".

