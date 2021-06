La polémica racista entre Arnautovic y Alioski en la Eurocopa: "Me estoy jodiendo a tu madre..."

Una de las imágenes que ha dejado la Eurocopa, no sin polémica, es el gesto de los jugadores antes de cada partido arrodillándose como protesta dentro de la revolución contra el racismo que fue el 'Black Lives Matter'. Pero Marko Arnautovic ha alimentado la polémica este domingo con un gesto que está dando mucho que hablar. El delantero de Austria anotó el tercer gol ante Macedonia del Norte y, en su celebración, no se guardó nada contra Ezgjan Alioski.

Según el medio serbio Koha, Arnautovic, de padre serbio, se dirigió en este idioma a Akioski convencido de que le entendería. El austriaco supuestamente le dijo "me estoy jodiendo a tu madre albanesa" al macedonio. El exdelantero del West Ham fue visto gritando y gritando al jugador del Leeds. David Alaba, capitán de Austria, fue inmediatamente a por el atacante para tratar de calmarlo y que la polémica no fuera a más.

En un intento por apagar el incendio, Arnautovic compareció ante los medios de comunicación el lunes. Negó cualquier acto racista e incluso se disculpó. "No soy racista, nunca lo he sido", dice: "Ayer utilicé algunas palabras fuertes de emoción, por esas palabras quiero disculparme, especialmente por mis amigos en el norte de Macedonia y Albania. Quiero decir una cosa muy claramente: ¡no soy racista! Tengo amigos en casi todos los países del mundo y apoyo la diversidad. Todo el que me conoce lo sabe". El comunicado también ha sido publicado en las redes sociales de la Federación austriaca.

El exjugador y director deportivo de la selección austriaca, Peter Schöttel, también ha defendido a su futbolista: "Hablar basura es parte del fútbol. Hace treinta o 40 años, mi oponente a veces no me decía nada bueno, y yo tampoco. Lo más importante es que Marko dejó claro que no tiene nada que ver con la política. Lo segundo es que se aclaró tras el partido. El problema ha sido resuelto". La UEFA, en su caso, no ha hecho ningún comentario.

Arnautovic, haciéndole gestos a Alioski REUTERS

En 2018, Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri fueron multados con 7.600 libras cada uno después de que los dos suizos, que tienen vínculos con Albania, celebraran juntando sus manos para formar un águila bicéfala, similar a la de la bandera albanesa durante un partido contra Serbia.

