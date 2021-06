'Capitán Alaba': el gesto que aplaude la afición del Real Madrid... y el fútbol en general

La selección de Austria ha conseguido la primera victoria de su historia en una Eurocopa. El conjunto de Franco Foda ha llegado al torneo continental como un equipo a tener en cuenta para llegar lejos y no ha decepcionado en su debut, aunque a punto estuvo de dar la sorpresa frente a Macedonia del Norte.

Austria ganó por 3-1, aunque durante más de 50 minutos fue empatando ante una Macedonia del Norte que debutaba en un gran torneo de selecciones. Lainer marcó el primero y Pandev puso las tablas en el marcador antes de la media hora de partido. Ya en la segunda mitad, apareció Alaba para decidir el encuentro.

El flamante fichaje del Real Madrid puso un exquisito centro por la izquierda para que Gregoritsch hiciese el 2-1. Tras el paso por vestuarios se vio a un David Alaba más protagonista en ataque, eso el combinado austriaco lo fue notando y también su rival, que nada pudo hacer para evitar esa acción por la banda del polivalente defensa.

David Alaba, en un partido de la selección de Austria en la Eurocopa 2020 Reuters

Sin embargo, ese no es el gesto ante el que se inclinan los amantes del fútbol. Sino que en el tercer gol, el marcado por Arnautovic en el minuto 89, Alaba fue a echar una pequeña 'bronca' a su compañero por su celebración. Y es que Arnautovic aprovechó su momento para responder a una disputa anterior con un rival, algo que no gustó al madridista, que le señaló que no era el momento para eso.

Este gesto recuerda al que ya han protagonizado otras leyendas. Recordada fue aquella ocasión en la que Puyol se enfadó con Alves por una celebración demasiado exultante para el momento en el que se encontraban. Y si en aquella ocasión, los aficionados respaldaron la actitud de 'Puyi', ahora hacen lo propio con la del austriaco.

MVP

Aunque no marcó, David Alaba acabó siendo nombrado como el MVP del partido, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos, entre Austria y Macedonia del Norte. Primer galardón individual en la Eurocopa para el futbolista del Real Madrid, que no solo porta el brazalete de capitán, sino que lo demuestra con hechos dentro del campo.

Alaba vive su primer torneo con Austria como jugador del Real Madrid. Su contrato con el Bayern Múnich finaliza el 30 de junio, pero a todos los efectos es la primera incorporación del conjunto merengue para la temporada 2021/2022, en la que Ancelotti estará a los mandos del primer equipo blanco tras la salida de Zidane.

