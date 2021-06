Alaba: "Todos sueñan con el Real Madrid y para mí ese sueño se ha convertido en realidad"

David Alaba es el primer fichaje del Real Madrid 2021/2022 y también el futbolista de moda. No hay día en el que no sea noticia y este martes se revela una nueva entrevista, esta vez para el medio SPORT1, en la que habla de su fichaje por el club blanco, así como también de sus avances con el español.

El internacional austriaco no ha ocultado la emoción por su fichaje: "¡Es tremendo! Este es exactamente el nuevo desafío que estaba buscando para seguir desarrollándome, tanto a nivel deportivo como personal, después de grandes años en el Bayern. Por eso elegí al Real Madrid".

Así como también ha repetido que pese a que estuvo "en contacto con varios clubes", fue el Real Madrid el que "estaba definitivamente en lo más alto de la lista". "La historia de este club es increíble. Quiero continuar con ese éxito junto con mis nuevos compañeros y la afición. Todo joven futbolista sueña con jugar en el Real Madrid alguna vez en su vida. Para mí, este cambio es un sueño hecho realidad", ha dicho.

David Alaba, en un entrenamiento de la selección de Austria Reuters

El jugador ya ha comenzado con sus lecciones de español y aunque ya ha protagonizado un vídeo diciendo sus primeras palabras en español, todavía no lo habla: "No, no. Realmente no puedo hacerlo todavía, pero sé algunas palabras. Todavía me resulta un poco difícil formar oraciones, pero quiero desarrollar mis habilidades lingüísticas".

Alaba ha revelado que todavía no conoce su dorsal y también que pese a que no ha tenido en los últimos días contacto con jugadores como Javi Martínez o Lucas Hernández, sí que habló con ellos sobre el Real Madrid "porque tenía preguntas". Por otro lado, ha afirmado que fue José Ángel Sánchez, el director general del club blanco, con el que tuvo "más contacto y más conversaciones".

Toni Kroos

"Aún no hemos tenido contacto personal, pero me pondré en contacto con él pronto. Conozco a Toni desde hace mucho tiempo y he tenido conversaciones con él una y otra vez durante los últimos años. Lo que ha conseguido en el Madrid es increíble. Estoy feliz de que haya alguien en Madrid con quien ya he jugado y con quien siempre me he llevado bien", ha asegurado al ser preguntado por Toni Kroos.

Bayern Múnich

Ante la pregunta de si espera volver algún día al Bayern, Alaba ha comentado que nunca se puede decir que no: "No se puede descartar nada en el fútbol. El Bayern, todo este club, es mi familia. Allí me siento como en casa. El club seguirá siendo una parte importante de mi vida. Pero en este momento realmente no estoy preocupado por lo que será en el futuro. Eso es todavía un largo camino por recorrer".

Alaba, en su despedida del Bayern Múnich Reuters

Para finalizar, ha afirmado que lloró en su despedida del club bávaro: "Sí, claro. Las últimas semanas y meses han sido muy intensos y muy emotivos para mí. Fue muy lindo cómo el club se despidió de mí. Estoy muy agradecido por eso. Aun así, siempre tuve la esperanza de poder despedirme frente a más espectadores, en un estadio lleno de gente. Ese era mi gran deseo. Fue mucho mejor para mí que mi familia y mi hijo pudieran estar en el estadio. Era la primera vez de mi niño en el Allianz Arena".

