David Alaba: qué jugador le ha dado ya la bienvenida al Real Madrid, aprender español y un nuevo reto

El primer refuerzo del Real Madrid para la próxima temporada, la 2021/2022, se formalizó esta misma semana. El anuncio del fichaje de David Alaba llegó el pasado viernes: "El Real Madrid ha llegado a un acuerdo con el jugador David Alaba, que queda vinculado al club durante las próximas cinco temporadas".

Tal y como se pudo leer en el comunicado del club blanco, Alaba será presentado como nuevo futbolista del Real Madrid después de finalizar la Eurocopa que comienza el próximo día 11 de junio. Precisamente, desde la concentración de la selección de Austria ha hablado sobre su fichaje.

En rueda de prensa, el jugador ha revelado que ya ha mantenido los primeros contactos con el vestuario madridista. Y fue Marcelo el que le mandó un mensaje para darle la bienvenida: "Ya he podido hablar con algún futbolista del Real Madrid. Por ejemplo, Marcelo me ha escrito y me ha dado la bienvenida".

David Alaba, en un entrenamiento de la selección de Austria Reuters

Ambos se conocen después de coincidir en la Champions League con Real Madrid y Bayern Múnich. Lo que parece que no será una barrera es el idioma. El defensa, que también puede hacer las veces de mediocentro o de carrilero, ya se ha arrancado a aprender español.

"Estoy aprendiendo español muy bien -se ríe-. Estoy trabajando en mi vocabulario, poco a poco, ya que formar frases todavía me cuesta. Eso me llevará un poco más de tiempo", ha señalado ante los medios de comunicación. Paso a paso para adaptarse lo mejor posible a su nueva vida en España.

Precisamente, jugar en España había sido algo que llevaba buscando a lo largo de su carrera. No hay que olvidar que esta no es la primera vez que se vinculaba el nombre de Alaba con el del Real Madrid. Ahora al fin se ha producido el movimiento y para el austriaco jugar en La Liga será "todo un nuevo reto".

El jugador ha señalado que le encantaría "crecer" tanto en el plano físico como en el personal porque quiere "conocer una cultura nueva" y, por supuesto, un nuevo idioma, aunque, como ha dicho "formar frases" todavía es una tarea pendiente que le costará "un poco más de tiempo" perfeccionar.

Prioridad

Antes de esta intervención pública, el jugador ya había hablado sobre el Real Madrid con Bild. Alaba explicó entonces que su prioridad siempre había sido el club blanco: "Tuve conversaciones con otros clubes, pero para mí el Real Madrid siempre fue mi prioridad. Históricamente, es un club que está siempre en la cima".

