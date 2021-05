El rompedor estilo de fuente que tendrá la camiseta del Real Madrid para la 2021/2022

El portal Footyheadlines es todo un especialista en la materia y recientemente ya había revelado cómo iba a ser la primera camiseta del Real Madrid para la 2021/2022. Será blanca, por supuesto, pero deja a un lado los detalles rosas del actual curso que ha terminado hace una semana para que el naranja y el azul tomen protagonismo. Ahora han presentado cómo será la tipografía de la fuente del nombre y del dorsal de los jugadores.

La primera imagen de la camiseta de Ferland Mendy que ha filtrado este portal revela que el Real Madrid tendrá un nuevo tipo de letra. La nueva fuente de la camiseta 2021/2022 será en azul en la equipación local. Viene con un estilo único que incluye un pequeño corte de línea para las letras y uno más grande para los números. En los bordes inferiores hay una versión monocromática del famoso escudo del club. Como viene siendo habitual, solo se utilizará en partidos de Champions League y Copa del Rey.

Cabe destacar que la inspiración de esta primera equipación viene de la Plaza de Cibeles. Es en esta localización en la que el club de Concha Espina celebra sus títulos, junto a su diosa. La blanca tendrá el logotipo de Adidas, la marca que viste al Real Madrid desde hace ya muchos años, será naranja, específicamente 'Lucky Orange'. Las tradicionales tres rayas de la marca alemana son de 'azul de alta resolución', así como la publicidad de Emirates Fly Better. Mientras que el cuello tendrá forma redonda y será de ese color azul, aunque con ribete naranja. Ese guiño a La Cibeles viene de una línea concéntrica que se ha añadido a través de una tela de Jacquard.

La camiseta de Ferland Mendy para la temporada 2021/2022 FootyHeadlines

En la tienda 'Rebel Sports' de Melbourne, se puede adquirir la camiseta de la primera equipación del Real Madrid para la 2021/2022. Y no solo la elástica del conjunto merengue, ya que según unas fotos que se han publicado, también están colgadas las de la Juventus de Turín. La cuenta 'The Football House' de Australia ha sido la encargada de publicar las imágenes, que no han tardado en dar la vuelta al mundo.

