Benzema: "Estoy decepcionado con que Zidane se vaya del Madrid"

Karim Benzema ha hablado por primera vez en rueda de prensa desde que se confirmó su regreso a la selección de Francia. El delantero del Real Madrid ha hablado sobre su vuelta con Les Bleus y también de varios nombres propios como los de Zinedine Zidane, Antoine Griezmann o Kylian Mbappé.

¿Se siente estresado por su regreso a la selección?

"¡Estresado, no! Súper contento de estar aquí, de volver a la selección de Francia, las cosas van bien. La adaptación es perfecta, hay un buen juego en el campo, como me gusta. Tengo prisa por comenzar un partido".

Adaptación

"Tenemos un grupo tranquilo, sigue siendo un grupo que ha sido campeón del mundo, siento que son ganadores. Acabo de empezar a entrenar, el nivel es muy, muy alto. Me llevo bien con todos. Al principio estuve un poco más con Varane, pero conocía a muchos jugadores, va muy bien".

Su vuelta

"Lo principal es que hoy hablamos de fútbol, salió bien, tuvimos una buena discusión entre hombres. Lo más importante es que estoy con el grupo, eso es lo que importa a mí".

Mejora estos años

"Yo diría que el trabajo, ya sea mental o físico, de no rendirse. También diría la edad, mis hijos, mi familia, pero sobre todo mucho trabajo. Había que ser eficiente en mi club para tener esperanza de volver. Estoy genial. Me alegro de estar aquí".

Didier Deschamps y Karim Benzema, en un entrenamiento de la selección de Francia Reuters

Relación con Deschamps

"Seleccionador-jugador, nos llevamos bien. ¿Hace cinco años? No quiero volver al pasado, estoy en el presente. Ganó la selección de Francia".

Ausencia con Francia

"Cuando no estás en la selección, estás decepcionado. Lo que más me decepcionó fue no haber estado en la Euro, no haber participado en el Mundial".

Su estilo

"En el campo trato de jugar mi fútbol, como lo hago en mi club. Ayer entrenamos, había mucho ritmo. ¿Estoy impresionando a los demás? No lo sé -risas-".

El pasado

"Quiero decir que pasó lo que pasó. Siempre hay arrepentimientos, pero no puedes volver atrás. Lo que más me importa es lo que haces en el campo de fútbol, estoy concentrado al máximo en lo que puedo aportar a este equipo. Esto es lo que tengo en mi cabeza como ambición".

Francia, la mejor selección del mundo

"Dados los nombres, dada la plantilla, sí, podemos permitirnos el lujo de decirlo. Ahora está demostrarlo en el campo de fútbol, hay que jugar con confianza y respetar al rival. Creo que tenemos un gran equipo".

Motivos de su vuelta con Les Bleus

"Mis actuaciones en el Madrid, creo que eso es todo, es el fútbol el que habla. Siempre hay que ser bueno en el club, nunca rendirse, incluso cuando hay obstáculos. ¿Tuvo que pedir disculpas a Deschamps? Hablamos de un muchas cosas, no estoy aquí para repetir las discusiones. Lo más importante es que podré jugar con la selección de Francia".

Presión

"La presión que tengo todos los días, en los entrenamientos, o en los partidos. Soy consciente de que me vigilan. Estoy bien mentalmente, también físicamente, no me preocupo. Me preparo todos los días para estar en buena forma".

Relación con Giroud

"Ya nos cruzamos en el partido de ida contra el Chelsea, hablamos cinco minutos tranquilamente. Creo que lo que dijo ya se ha dicho. Lo más importante es ayudar a la selección de Francia".

Karim Benzema y Kylian Mbappé, en un entrenamiento de la selección de Francia Reuters

Kylian Mbappé

"No me gusta comparar, pero es un jugador joven, un fenómeno. Pude entrenar con él, jugamos a un solo toque, él pone mucha velocidad, es hábil frente al área. Es un jugador muy, muy bueno".

Zinedine Zidane

"Es un gran entrenador, a nivel humano, es el hombre perfecto, conmigo, es magnífico. Estoy decepcionado con que se vaya del Real Madrid, la vida sigue".

Persistencia

"Nunca dejé de creer, nunca me di por vencido, de lo contrario no estaría aquí. Estaba muy decepcionado, fue moralmente difícil. Había muchos obstáculos, es parte de mi carrera, siempre he luchado, y eso es lo que se necesita para tener la esperanza de volver. Estoy recompensado".

¿Cómo se entiende con Griezmann?

"Creo que somos jugadores de alto nivel, no hay que pensar en qué hacer, es automático. No hace falta pisar el uno al otro, le gusta tener el balón, estar en movimiento, jugar a uno o dos toques. Son jugadores con los que me encanta jugar en el campo porque saben hacer de todo".

Karim Benzema y Antoine Griezmann, en un entrenamiento de la selección de Francia Reuters

Agradecimiento a Deschamps

"Creo que ya le dije. ¿Quieres que lo diga aquí? Gracias Didier -risas-. Pero ya hemos tenido una conversación. Estoy superfeliz de estar aquí. Y si puedo agregar una cosa: feliz cumpleaños mamá, te amo".

