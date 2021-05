Deschamps: "No tendréis por mí los detalles de la conversación con Benzema, por su parte..."

La convocatoria de Karim Benzema con la selección de Francia para la Eurocopa continúa dando que hablar. Didier Deschamps ha vuelto a tener que responder a varias preguntas en relación con la presencia del delantero del Real Madrid en la concentración de los galos.

En rueda de prensa, Deschamps ha reiterado que el ariete está con Les Bleus para aportar y que tiene su lugar al igual que lo tienen el resto de sus compañeros en el combinado nacional. Además, por algunas dudas que se han creado sobre su adaptación, ha señalado que todos le conocen.

"Él viene a un grupo que conoce, que le conocen y él tiene su lugar, de la misma manera que el resto de jugadores", ha afirmado el seleccionador francés ante los medios de comunicación. Después fue preguntado por esa conversación que mantuvo con Karim Benzema.

Didier Deschamps, en rueda de prensa con la selección de Francia Reuters

El técnico ha afirmado que no va a hacer "nada en particular" porque lo que tiene que hacer durante la Eurocopa es "gestionar el conjunto del grupo". Pero lo que no ha revelado es el contenido de su conversación cara a cara con Benzema y que no va a dar los detalles por más que le pregunten.

"Entiendo que estéis deseos por conocer los detalles -sobre su conversación con Karim Benzema-, pero no los tendréis de mí. Por Karim, no lo sé, él tiene la libertad de hablar", ha apuntado Deschamps. Por su parte, desde el anuncio de su llamada a la selección, el delantero también ha hablado, pero no ha dado tampoco ningún detalle concreto a este respecto.

"Nos vimos. Fue un momento muy tranquilo. No nos habíamos visto desde mi última convocatoria en 2015... Fue bueno para nosotros hablar, intercambiar impresiones y ver que teníamos mucho que decirnos. Siempre me he llevado bien con él y a los tres minutos todo volvió a la normalidad. Hacía más de cinco años que no nos veíamos", dijo Benzema durante una entrevista para L'Équipe.

Kylian Mbappé

Deschamps también fue preguntado por Mbappé, quien tiene sobre él todos los focos por su no renovación con el PSG y por su posible fichaje por el Real Madrid este mismo verano. "No estamos indemnes a una decisión que pueda sorprender al inicio de competición, aunque lo ideal es la tranquilidad durante el torneo, hay que vivir con ello", ha señalado en rueda de prensa el seleccionador francés sobre el futuro de Kylian.

