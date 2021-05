Karim Benzema: "Zidane no se va a ir del Real Madrid, ya lo veréis..."

Karim Benzema tendrá un verano muy diferente al de los últimos años y es que vuelve con la selección de Francia y lo hace para disputar la Eurocopa que comienza este mes de junio. Antes de eso, el delantero del Real Madrid ha concedido una entrevista al diario L'Équipe.

Pero, antes de nada, el '9' ha hablado sobre cómo se enteró de su convocatoria con Les Bleus: "Estaba en casa en Madrid. ¡Pero desde por la mañana, recibí muchos mensajes! El rumor había aumentado, era el acontecimiento del día. Y yo estaba esperando como todos los demás, frente al televisor, y con todos mis familiares al teléfono, mi mamá, mi papá...".

El delantero había mantenido una reunión con Deschamps, pero ha afirmado en esta entrevista que "en ningún momento" el seleccionador le transmitió que entraría en la lista definitiva para la Eurocopa: "Hablamos de muchas cosas, fue una larga conversación entre hombres, que quedará entre nosotros".

Karim Benzema celebra su gol antes de saber que era anulado Reuters

"Nos dijimos muchas, muchas cosas. No sólo hablábamos de fútbol, sino de todo: de la vida, de la familia... Pero en ningún momento me dijo: 'Estarás en la Eurocopa'. Lo único que me dije después de esa conversación fue que habíamos dado un gran paso juntos y que era positivo. Me dije que tenía que seguir trabajando duro, no rendirme y ponerme metas cada vez más altas. Y luego veríamos qué pasa", ha explicado.

Zidane

Benzema también se ha referido al futuro de Zidane, ya que en los últimos meses se ha hablado de su adiós al Real Madrid al final de temporada: "Ha sido entrenador del Real Madrid hasta ahora, ¿no? No veo que se vaya. No se va a ir, ya lo verás. Si se va, se va... Pero por ahora, no veo al Real sin Zidane".

El futbolista ha continuado hablando de Zidane y su influencia durante estos años lejos de la selección: "Zizou siempre ha sido sincero conmigo. Cercano y muy sincero. Cuando las cosas van bien, me lo dice, pero cuando no, ¡también me lo dice! Siempre es muy abierto al respecto, ya sea en los entrenamientos o en los partidos".

"Por eso le respeto tanto, siempre es muy directo conmigo. Eso me da mucha confianza en el campo. Es mi entrenador, pero es como mi hermano mayor. Siempre me ha apoyado, tanto si me va bien como si no, y siempre me ha ayudado a mejorar, cada año", ha asegurado Karim Benzema.

Temporada sin títulos

Acerca de la ausencia de títulos esta temporada en el Real Madrid ha destacado la plaga de lesiones y que pese a todas las dificultades han dado la cara hasta el final: "Míralo así: ¡hemos tenido 60 lesiones! En ningún momento, el Real Madrid jugó con su equipo típico. Muchos tenían el Covid, incluso Zizou. Ha sido una temporada complicada".

Karim Benzema celebra su gol en El Clásico mientras Ronald Koeman se lamenta REUTERS

"Pero a pesar de eso, llegamos a las semifinales de la Champions y luchamos hasta la última jornada en La Liga. Podríamos haber ganado todo y lo hemos perdido todo, así es el fútbol. Estoy decepcionado, pero estoy contento de estar en la Eurocopa porque todavía tengo esperanzas de ganar un trofeo esta temporada", ha agregado.

Selección de Francia

Continuando con el tema de su convocatoria con la selección de Francia, Benzema ha señalado que cuando escuchó su nombre sintió "alegría y orgullo": "No te voy a mentir, fue súper rápido. Muy rápidamente recordé todos esos momentos en los que nunca me había rendido. Fue un pequeño shock, ¡ha pasado mucho tiempo! En el fondo de mí había una alegría tremenda. Le di un pequeño abrazo a mi hija e inmediatamente todos me llamaron".

En cuanto a su reunión con Deschamps, ha revelado que fue "cara a cara". "Nos vimos. Fue un momento muy tranquilo. No nos habíamos visto desde mi última convocatoria en 2015... Fue bueno para nosotros hablar, intercambiar impresiones y ver que teníamos mucho que decirnos. Siempre me he llevado bien con él y a los tres minutos todo volvió a la normalidad. Hacía más de cinco años que no nos veíamos", ha apuntado el delantero madridista.

Lo que ha querido dejar claro Karim es que no llega para eclipsar a nadie ni para ocupar el lugar de otro porque "ellos ya han ganado, saben lo que es". "Yo solo vengo a aportar lo que puedo hacer. Llego con mis cualidades, es todo, sé lo que puedo aportar", ha añadido para después referirse algo que le dijo Varane: "Tengo la oportunidad de jugar con Varane en Madrid y me dijo que todo el mundo me estaba esperando, que todo el mundo estaba contento. No tengo aprensión por mi integración, estoy seguro de que saldrá muy bien".

Trabajo duro

Pese a cumplir 34 años este mes de diciembre, Benzema está en una gran forma, tal vez mejor que cuando tenía 20 y todo gracias a su arduo trabajo diario: "Como bien, duermo bien y trabajo mucho más duro que antes. También sé qué hacer para recuperarme más rápido. Yo trabajo mucho. Hago mucho cardio, nunca dejo de correr. Incluso en mis días libres sigo trabajando. Antes no me gustaba demasiado. Por ejemplo, cuando tenía dolores, descansaba. Mientras que hoy, incluso con dolores, continúo".