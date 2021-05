La vuelta de Benzema, cómo se gestó: el motivo, una reunión secreta...

Karim Benzema vuelve a la selección de Francia. El anunció llegó este martes a última hora de la tarde. El nombre del delantero del Real Madrid se coló entre los elegidos por Didier Deschamps para la Eurocopa y empezaron a sucederse las reacciones por todo el país. Desde aficionados enloquecidos hasta un Kylian Mbappé que no podía contener su ilusión de poder jugar al lado del ariete.

La noticia no pilló por sorpresa, puesto que ya se había ido filtrando a lo largo del día. Sin embargo, nadie lo podía creer cuando se empezó a rumorear que Benzema podía regresar a Les Bleus más de cinco años después de su castigo. ¿Qué había pasado para reconducir la situación? ¿Cómo se habían arreglado Benzema y Deschamps tras tantos cruces de declaraciones?

Le Parisien revela que la llamada de Benzema se venía gestando desde hacía unas semanas. Todo surgió a raíz de los problemas que vio Deschamps en su ataque durante el último parón internacional, cuando se empató a uno ante Ucrania y se ganó a Bosnia por un corto 1-0. Hacia falta más pólvora para la Eurocopa y ya no se podía seguir sin contar con el mejor delantero francés en el extranjero.

Karim Benzema, convocado con la selección francesa de fútbol para la Eurocopa 2020

Tanteo con la FFF y el vestuario

Deschamps se reunió con Benzema, pero antes quiso tantear cómo caería su regreso en la Federación y en el vestuario. Noël Le Graet, presidente de la FFF que en el pasado cerró la puerta a Benzema, "aceptó de inmediato", tal y como él mismo reveló en L'Équipe.

Luego fue el turno de los jugadores. Deschamps habló con los capitanes y pesos pesados del equipo, es decir: Hugo Lloris, capitán; Varane, segundo capitán y compañero de Benzema en el Real Madrid; Paul Pogba y Olivier Giroud. Todos dieron el sí, incluido el delantero con el que ha tenido varios rifirrafes públicos Benzema y el que ahora puede ser el gran perjudicado en el equipo por la llegada del delantero merengue.

La reunión

Fue el momento de conocer qué pensaba Benzema. Deschamps organizó el encuentro: "Nos vimos y hablamos de manera extensa. No voy a revelar ni una palabra de lo que hablamos. Todos aspiramos a un clima pacífico", dijo este martes en rueda de prensa. Dejando de lado las cuestiones personales, se cerró la vuelta de Benzema: "La selección no me pertenece, aunque soy consicente de la responsabilidad que tengo".

El OK de Benzema fue lo último antes de que este martes su nombre se incluyera en la convocatoria para la Eurocopa. Será una de las figuras más relevantes del equipo en la competición, aunque no lo hará con el '10' que habitualmente lucía con Francia. Llevará el '19' a sus espaldas, regresando al número con el que empezó todo en el Lyon.

