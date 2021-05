El guiño de Mbappé a Benzema que revoluciona a la afición del Madrid

Karim Benzema estará en la Eurocopa que se celebra entre los meses de junio y julio de este 2021. Así lo ha confirmado este mismo martes Didier Deschamps y después del anuncio de la convocatoria de la selección de Francia, llegó el guiño de Kylian Mbappé al delantero del Real Madrid.

Después de conocerse el regreso de Benzema con Les Bleus, fue Mbappé el que copó el protagonismo con una entrevista en el canal TF1 de la televisión francesa. No habló de su futuro el todavía jugador del PSG, aunque sí que dejó algún mensaje que puede indicar su intención de salir en verano del Parque de los Príncipes.

Una vez se finalizó la retransmisión, Kylian Mbappé no tardó en subir un montaje en sus redes sociales en el que se le puede ver vistiendo la camiseta de Francia junto a Karim Benzema: "KB X KM". Una fotografía que no tardó en recibir el 'me gusta' de Vinicius Júnior.

KB x KM pic.twitter.com/72smmr87f2 — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 18, 2021

Mbappé está emocionado por tener la oportunidad de jugar al lado de Benzema. Ahora la pregunta que se hacen los aficionados al fútbol es si esto se repetirá en más ocasiones y no precisamente con la selección de Francia. Y es que el nombre de Kylian continúa siendo vinculado con el Real Madrid.

Pareja de futuro

En Francia la pareja de Mbappé y Benzema es una realidad. Ya se habla del mejor tridente del mundo junto a Griezmann, pero el dúo entre Kylian y Karim podría tener su continuidad en la casa blanca. No es ningún secreto que el Real Madrid sigue los pasos del todavía jugador del Paris Saint-Germain desde hace tiempo, así como tampoco se ha escondido que el propio futbolista quiere vestir la elástica merengue.

Este martes, Kylian Mbappé ha vuelto a hablar, pero no lo ha hecho sobre su futuro. En el aire sigue su continuidad en el PSG y es que desde el país vecino aumentan lo temores por momentos de la salida del delantero. Hasta en tres ocasiones ha rechazado las ofertas de renovación del club parisino y todo apunta a que acabará jugando en el Real Madrid.

El futbolista galo ya ha asegurado que no le da "vértigo" convertirse en el jugador más caro del planeta: "No me da vértigo, no es un dinero que vaya a mi bolsillo y no pienso en eso. Disfruto de cada día y sé que soy un afortunado. Quiero ganar, ya está". Quiere ganar... y sabe que eso va implícito en el ADN del trece veces campeón de Europa.

