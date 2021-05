El mensaje de Mbappe al Madrid: "No me da vértigo ser el más caro del mundo" y "quiero ir a la JJOO"

La noticia saltaba este mismo lunes: Mbappé rompería su silencio después de semanas sin hablar públicamente para conceder una entrevista a la televisión francesa TF1. Los rumores se dispararon desde entonces: ¿diría que se queda en el PSG? O bien acabaría confirmando su salida del club al finalizar la presente temporada.

El misterio se ha resuelto con esta entrevista, precisamente en el mismo horario en el que Didier Deschamps hacia el anuncio oficial de la convocatoria de la selección de Francia para la próxima Eurocopa. En la que está, por supuesto, Kylian Mbappé y en la que aparece como gran novedad el nombre de Karim Benzema.

Después de Deschamps llegó el turno de Mbappé, quien se refirió a la próxima Eurocopa: "Vamos con el sueño de ganar. Lo vamos a dar todo y ojalá volvamos con la Copa. Es muy bonito que estén todos los franceses con nosotros". Después de ganar el pasado Mundial de Rusia, Les Bleus vuelven a ser los grandes favoritos al título en el campeonato continental.

¿SOS al Real Madrid?

En esta entrevista, varios puntos calientes parecen ir dirigidos al Real Madrid. Uno de ellos son los Juegos Olímpicos de Tokio. Mbappé quiere estar, pero desde el PSG no se ve con buenos ojos que el delantero acuda a la cita olímpica, algo que pesa en la desición del futuro del futbolista. "Siempre he soñado con estar en unos Juegos y ojalá pueda estar".

Mbappe: "No me da vértigo ser el jugador más caro del mundo"

Y de los Juegos Olímpicos a poder ser el jugador más caro del mundo, algo para lo que parece preparado: "No me da vértigo, no es un dinero que vaya a mi bolsillo y no pienso en eso. Disfruto de cada día y sé que soy un afortunado. Quiero ganar, ya está".

Balón de Oro

También ligado a un posible fichaje por el Real Madrid llega la posibilidad de ganar el Balón de Oro. Si Francia gana la Eurocopa, el delantero podría ganar enteros para hacerse con el preciado galardón, pero también sabe que conquistar la Champions League es muy importante a la hora de las valoraciones y con el PSG ha ido de decepción en decepción.

"Lo primero es lo colectivo porque esto es un deporte de equipo. Está claro que luego el Balón de Oro siempre es un sueño pero no es lo más importante", afirmó sobre el trofeo dorado. A continuación fue preguntado por Pelé, quien ha mostrado su admiración por Kylian en varias ocasiones: "Es un placer que hablé así de mí, es un ídolo para mí".

Vida soñada

Durante la entrevista, Kylian Mbappé también señaló que está "feliz" con su vida: "A veces me gustaría llevar una visa más tranquila pero es así. Hay cosas buenas y malas, pero estoy feliz así". Además de apuntar que "a veces" le gustaría tener "un poco más de privacidad" porque es "humano", pero inciendo en que no tienen "derecho" a quejarse: "Estoy viviendo una vida que soñé".

