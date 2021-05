Las primeras palabras de Benzema tras volver a la selección de Francia: "Estoy muy orgulloso"

Didier Deschamps confirmó la convocatoria de Karim Benzema con la selección de Francia para la Eurocopa este martes. Desde 2015 el delantero del Real Madrid no había sido incluida en una lista de su combinado nacional, pero al fin se ha hecho justicia con él.

El propio Benzema ha utilizado sus redes sociales para mostrar su felicidad por poder volver a vestir la camiseta de Les Bleus: "Estoy muy orgulloso de este regreso a la selección de Francia y de la confianza que me han brindado. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi club, a ti... y a todos los que siempre me han apoyado y me han dado fuerzas en el día a día".

Seis años de veto llegan a su fin. Y los números no engañan: Karim Benzema es el mejor '9' de Francia. Olivier Giroud no ha llegado al nivel del madridista y ya Didier Deschamps ha dejado caer que si el futbolista merengue vuelve con la selección no es para estar en el banquillo.

"No puedo decir lo que hemos hablado, lo más importante es que vuelve y para llegar a esta decisión hemos hablado y es lo más importante. No voy a dar detalles de la discusión, queda entre nosotros, teníamos que hablar. He afrontado ya situación complicadas con otros jugadores pero creo que Francia está por encima de todo, no me pertenece", ha dicho Deschamps sobre la vuelta de Benzema.

Lo que tiene claro el seleccionador francés es que pese a que Karim no ha jugado al lado de futbolistas como Mbappé o Dembélé, no tendrá problemas en hacerlo: "Es parte de la reflexión claro, pero no voy a dar detalles. Sobre el papel puede quedar precioso como otras opciones. Hay muchas. Con calidad, inteligencia y talento todo es más fácil. Adoro los jugadores de ataque y por eso hay ocho delanteros".

Reacciones

Las reacciones a la confirmación del regreso de Karim Benzema con Francia han sido muchas. Los aficionados aplauden, los rivales tienen miedo de un combinado galo con el '9' del Real Madrid y compañeros como Kylian Mbappé presumen de alianza en sus redes sociales, algo que se ha visto como un guiño. También otros como Lucas Vázquez han asegurado que con la vuelta del delantero a la selección "el fútbol gana".

