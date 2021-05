Benzema se rinde a Mbappé: "Depende de nosotros llevarnos bien, no tengo dudas"

Karim Benzema jugará con la selección francesa seis años después de ser vetado. Y lo hará para pelear por el título de la Eurocopa, donde el conjunto nacional es uno de los grandes aspirantes a llevarse el campeonato. El delantero del Real Madrid ha celebrado su vuelta por todo lo alto consciente de la importancia. Pero, más allá de ir con los de Deschamps, también podrá jugar por primera vez con nuevas estrellas como Mbappé.

El atacante merengue ha reconocido que, desde que se conociera su convocatoria, le han recordado en numerosas ocasiones que podrá conocer a Mbappé en el terreno de juego. "Está claro, está claro, he tenido muchos comentarios", ha asegurado Benzema en una entrevista para Onze. "Es cierto que es un jugador joven, pero con mucho, mucho talento", ha espetado el veterano goleador.

"Me gusta su forma de moverse y de jugar al fútbol. Ahora depende de nosotros que nos llevemos bien en el campo, pero no tengo ninguna duda al respecto. Después, no deberíamos centrarnos en el dúo Mbappe-Benzema. Hay muchos jugadores de gran talento en este equipo: Griezmann, Giroud, Pogba, Dembele, Coman, Ben Yedder... El peligro puede venir de todas partes", ha defendido un Karim Benzema ilusionado por su regreso a la selección.

Esa combinación con Mbappé puede suponer un anticipo de lo que vivan los aficionados del Real Madrid la próxima temporada. El joven atacante del PSG sigue sin renovar un contrato que acaba en 2022. El club merengue le quiere y es el favorito para hacerse con sus servicios. Por ello, la conexión con Benzema en Francia puede ayudar a allanar el camino hacia la capital española.

De hecho, tras la convocatoria de Benzema, Mbappé se convirtió en uno de los primeros jugadores en pronunciarse. La estrella del PSG celebró la vuelta de Benzema al conjunto nacional e hizo estallar todos los rumores sobre su futuro. No fue el único, pues los mensajes a Karim se sucedieron durante varias horas.

Vuelta a la selección

"Estoy más que feliz. Es un orgullo, llevaba mucho tiempo esperando esto. Siempre he trabajado duro, nunca me he rendido, nunca me he dado por vencido", ha destacado el atacante merengue de su vuelta con Les Bleus. "Al final, es una recompensa. Estoy muy contento, estoy deseando estar allí, entrenar y empezar los partidos. Es un equipo con tanto talento, con tantos jugadores, que yo también quiero jugar ahí".

Su regreso se produce después de sies años vetado. Fue en 2015 cuando, con el estallido del 'caso Valbuena', Deschamps decidió apartarle. La tensión entre seleccionador y jugador fue a más y durante todos estos años se ha mantenido muy tensa. Sin embargo, el técnico francés reveló que ambos mantuvieron una charla reciente donde limaron asperezas.

Además, el propio Deschamps le trasladó hace un mes al presidente de la Federación su intención de poder convocar a Benzema. Y, de ahí hasta ahora, el resto es historia. Benzema jugará la Eurocopa y ya se ha convertido en la revolución de la selección francesa.

