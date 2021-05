El once del Real Madrid ante el Villarreal

El Real Madrid jugará la esperada final por La Liga. El equipo merengue recibe en el Alfredo Di Stéfano a un Villarreal que no quiere arriesgar teniendo en cuenta que la próxima semana peleará por el título de la Europa League. Sin embargo, el nivel del Submarino Amarillo y la presión que tiene el equipo merengue convierten al enfrentamiento en un duelo a vida o muerte.

El conjunto blanco tiene que esperar que el Atlético empate o pierda. Y, además de eso, deberá buscar el triunfo para evitar cualquier sorpresa. Para ello, Zidane no podrá contar con jugadores fijos en su once como Toni Kroos, positivo por la Covid-19, ni con una baja de última hora como Eden Hazard. El que sí viajará es Sergio Ramos, recuperado a tiempo para el último duelo de la temporada. También vuelve Varane, que había tenido algún que otro problema físico.

El francés, para afrontar el partido, tiene clara cuál debe ser la idea: "Es un día especial, es el último partido de una Liga con dificultades. Sabemos contra quién vamos a jugar, un equipo que lo está haciendo muy bien. Nos vamos a empeñar a conseguir los tres puntos".

Once del Real Madrid

El técnico merengue tiene más opciones que en otras ocasiones, aunque el rendimiento de su plantilla en los últimos encuentros ha sido inmejorable. Courtois repetirá bajo palos y cumplirá una temporada para enmarcar donde ha sido clave en el Real Madrid. Las dudas, por el contrario, podrían llegar a la línea defensiva tras la recuperación de los dos centrales. Sin embargo, Zidane puede optar por la continuidad de estas semanas.

Odriozola saldrá desde el lateral derecho y Miguel Gutiérrez, que ha convencido en estas recientes apariciones, se encargará del lateral izquierdo. Nacho y Militao, a un gran nivel, también parten como favoritos para la titularidad en el centro de la zaga. Varane y Ramos, con poco rodaje, pueden esperar a ganar minutos en el tramo final.

Benzema reaparece

El centro del campo sí que está más limitado tras esa baja de Kroos. Modric, Casemiro y Fede Valverde, una línea que también aporta seguridad, parten como favoritos para completar el 4-3-3 de Zidane ante el Villarreal. El croata, además, se ha ganado las alabanzas por su gran final de temporada. Por último, la punta de ataque estará liderada por Benzema. El francés jugará su primer partido tras la histórica convocatoria con su selección tras seis años vetado. Sus acompañamientos, salvo sorpresa, serán los de Rodrygo y Vinicius por los extremos.

Un partido a todo o nada. Si el Real Madrid pierde, adiós al título de La Liga. Si ganan, a esperar el tropiezo del Atlético de Madrid. Y una vez haya concluido la temporada liguera, toda la atención estará en el banquillo y en el futuro de Zinedine Zidane. Y el francés ya ha dejado claro que hasta que no finalice no hablará: "Nosotros vamos a jugar mañana, eso es lo importante. Tenemos tiempo de hablar de eso. No es el momento. Debemos poner toda la energía en el partido de mañana. Después de 37 jornadas no vamos a perder tiempo en hablar del próximo año".

