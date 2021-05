"Jugué durante años a las órdenes de Simeone y del profe Ortega, ya nada puede escandalizarme"

Lucas Hernández afronta una etapa diferente en el Bayern de Múnich después de las importantes bajas que registrará el equipo este verano. El futbolista francés, que llegó procedente del Atlético de Madrid, sabe que está ante la gran oportunidad de su carrera deportiva para hacerse un hueco importante en el conjunto alemán.

Los bávaros despiden a David Alaba, Jerome Boateng y Javi Martínez, tres de los pilares defensivos del Bayern en los últimos años y tres figuras muy importantes del vestuario. Por ello, Lucas se siente en la necesidad y con el deber de aprovechar esos huecos que se van a quedar para hacerse importante y construir su legado.

Con Flick no llegó a ser una pieza clave del equipo a pesar de que ha disputado esta temporada 41 partidos, 32 de ellos como titular. Los problemas físicos y la irregularidad a principios de temporada le han hecho tener siempre una duda y una sombra a su alrededor. Sin embargo, el técnico ahora se marcha y el Bayern empieza una nueva etapa con Nagelsmann. Oportunidad nueva para ganarse su confianza.

Julian Nagelsmann frente al banquillo del RB Leipzig Reuters

"Hubo muchos rumores. Pero tenía mucha confianza. Sabía que llegaría mi hora. Quiero triunfar en el Bayern. Tuve problemas físicos a menudo y el nivel de toda la plantilla es sencillamente máximo. Tenemos una competencia interna dura, pero muy sana y amistosa. En el fútbol ocurre que uno acaba desempeñando un papel que no le gusta a ningún jugador. Pero luego tienes que seguir dándolo todo y esperando tu oportunidad. Eso ya se ha solucionado".

"Estar lesionado y no jugar a pesar de todos los esfuerzos de remontada porque el resto del equipo estaba a un nivel increíblemente alto es duro. Y cuando entraba, no tenía ritmo para jugar. Es entonces cuando se pierde la confianza. Siempre quiero jugar y, por supuesto, no estaba contento por cómo iban las cosas. Pero hoy me siento muy bien, estoy en buena forma y creo que he recuperado mi máximo nivel. Espero estar aquí muchos años más. Tengo muchas ganas de devolver al Bayern la confianza que ha depositado en mí".

Lucas ha hablado con el diario alemán Bild de su trayectoria en el Bayern y de lo que espera que sea el futuro más cercano, el nuevo proyecto del próximo año con el que quieren recuperar su poder en Europa. Sin embargo, ese nuevo equipo arrancará sin jugadores muy importantes que se marchan.

"Con ellos dos y Javi Martínez, se van tres jugadores defensivos muy importantes. Ahora los demás tenemos que asumir el papel de líderes. Se trata de tapar ese agujero. Javi me recibió muy bien, me ayudó en todo. Por supuesto que me gustaría hacerme cargo de su legado aquí. No quiero ser sólo un compañero de equipo para los recién llegados, sino también un amigo".

Lucas Hernández en un entrenamiento con el Bayern EFE

El nuevo Bayern

Una de las nuevas piezas del equipo también llegará desde el RB Leipzig. Se trata de Dayot Upamecano, uno de los defensas con más proyección del fútbol mundial que llegará de la mano de un técnico que ya sueña con títulos:" Realmente lo espero. ¡Tiene lo que hace falta! Personalmente, tengo mucha hambre de títulos. De hecho, cada vez es más grande. Voy a darlo todo para ganar".

"Viene con el mismo objetivo que nosotros: Ganar muchos títulos. Sé que es un entrenador muy joven, pero hasta ahora ha llevado a todos sus equipos al máximo nivel posible. Ojalá pueda hacer lo mismo con nosotros para que podamos ganar muchos títulos juntos. ¿Qué si es estricto? Jugué durante años a las órdenes del 'Cholo' Simeone y del profe Ortega en el Atlético. Ya nada puede escandalizarme". Entre risas, pero Lucas Hernández le deja un duro mensaje a los que fueron sus técnicos en el Atleti.

Lucas confiesa que lo ha pasado mal en Alemania, pero que ahora es tiempo de seguir creciendo y de mirar hacia los éxitos, siempre rodeado del calor de su familia: "La madre de mi hijo, mi pequeño, los abuelos y mi madre. Su apoyo diario me ha ayudado. Están ahí en los momentos difíciles. Gracias a ellos, siempre tengo una nueva motivación para probarme a mí mismo y así recuperar mi confianza. Cuando mi hermano Theo y yo éramos pequeños, hace unos 15 años, mi padre dejó de repente a nuestra familia. No sabemos nada de él hasta hoy. Y mi madre ha estado ahí para nosotros, llevándonos a todos los entrenamientos. Fue una lucha diaria que le agradeceré toda la vida".

