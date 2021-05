El exagente de Lewandowski: "El Real Madrid solía ser un sueño para él"

Robert Lewandowski ha sido vinculado en las últimas fechas con el PSG. Antes fue colocado en la órbita del Real Madrid y pese al deseo de las distintas partes, el delantero polaco pasó de jugar en el Borussia Dortmund al Bayern Múnich sin oportunidad ninguna de vestir la camiseta blanca.

Ahora ha sido el exagente, Cezary Kucharski, del internacional por Polonia el que ha confesado que el sueño del delantero "solía ser" el de jugar en el Real Madrid: "Cuando trajimos a Robert a Alemania desde Polonia, el plan era en realidad Dortmund, Bayern, España o Estados Unidos. Y no es ningún secreto que el Real Madrid solía ser su gran sueño".

Sin embargo, en declaraciones para Goal y SPOX, el representante ha explicado que ahora no hay opciones no solo de que Robert Lewandowski juegue en el Real Madrid, sino en cualquier club de La Liga: "Los clubes españoles actualmente no son lo suficientemente fuertes financieramente para permitírselo y, ciertamente, se ha dado cuenta en los últimos años de que el Bayern es el club ideal para él".

Futuro de Lewandowski

Cezary Kucharski ha continuado hablando sobre el futbolista del Bayern Múnich y su futuro: "Cualquiera que sea la decisión que tome Robert, será una buena decisión". "Pero sé cómo funciona este negocio y me imagino que estos rumores se difunden deliberadamente con miras a las negociaciones del contrato. Esa es una estrategia común", ha añadido.

Robert Lewandowski, con la selección de Polonia Reuters

Para el exrepresentante de Lewandowski, la opción más viable es la de continuidad en el conjunto de Baviera: "¿Por qué debería ir Lewandowski a otro lugar? Sabe lo que le ofrece el Bayern Múnich. Este club es siempre uno de los principales favoritos para el título de la Champions League".

El contrato del polaco termina en el Allianz Arena el próximo junio de 2023, por lo que todavía queda tiempo para que el Bayern consiga que firme su posible último gran contrato en la élite europea. Lo que tiene bastante claro Kucharski es que a Lewandowski le 'pone' el nuevo reto en el equipo: "Y, conociéndolo, todavía tiene hambre de éxito y quiere atacar de nuevo, la próxima temporada, con el equipo y el nuevo entrenador".

Lo que es casi seguro es que ya no se verá a Robert Lewandowski jugando en el Real Madrid. Y es que la hoja de ruta del trece veces campeón de Europa va por otros derroteros. Para el club blanco, el objetivo principal, y gran esfuerzo del mercado de fichajes, es Kylian Mbappé.

