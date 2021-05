El Borussia Dortmund planea la próxima temporada con Haaland: "Se quedará con nosotros"

El Borussia Dortmund sigue firme en su decisión de que Erling Haaland continúe en el conjunto aurinegro la próxima temporada. Las distintas voces autorizadas del club alemán han ido asegurando que el delantero nórdico no se moverá del Signal Iduna Park. Y todo ello viene por las diferentes informaciones que han colocado al jugador en algunos de los clubes más importantes de Europa.

Del Real Madrid al Manchester City, pasando por Barcelona, Chelsea... Pero el Borussia Dortmund tiene claro que contará con el goleador en la 2021/2022. "Ya parezco un papagayo, he dicho lo mismo tantas veces... Estamos planeando la nueva temporada con Haaland. Se quedará con nosotros. Parece que aunque lo diga cinco veces más a nadie va a importarle...", dijo Michael Zorc en Sky Sports.

El director deportivo del Dortmund ya dijo algo semejante, y además al mismo medio, el pasado mes de abril: "Hicimos una declaración clara sobre el caso de Haaland. La decisión no se tomará sin el Borussia Dortmund. No importa dónde terminemos, Erling seguirá jugando para nosotros".

Erling Haaland, calentando antes de un partido REUTERS

Estas declaraciones de Michael Zorc llegan después de las que realizó el pasado fin de semana Hans-Joachim Watzke. "Claramente espero que Erling Haaland juegue para nosotros el próximo año. ¿Real Madrid y Barcelona? Creo que conocen la situación contractual y nuestra posición", expuso el CEO del club germano.

Para reafirmarse, Watzke quiso recordar que también el pasado año se habló mucho de la salida de Jadon Sancho y ha acabado jugando este curso en el Signal Iduna Park: "Nadie nos creyó con Jadon Sancho el verano pasado hasta la fecha límite, y hoy sigue con nosotros. O tienes una plantilla en la que firmas a un jugador y lo dejas ir, o no lo haces. Podemos vivir con ello y sentirnos bien porque conocemos la situación contractual, lo que nos ayuda mucho".

Mino Raiola

En estos meses de rumores sobre Erling Haaland, Mino Raiola también ha hablado del futuro del futbolista. En una de sus últimas declaraciones, el representante italiano explicó que el Dortmund ya les había trasladado su intención de no vender al delantero en verano: "Michael Zorc nos dejó claro que BVB Erling no quiere vender este verano. Respeto esta opinión, pero eso no significa que automáticamente esté de acuerdo".

Desde EL BERNABÉU ya se ha contado que Kylian Mbappé había adelantado a Erling Haaland en la carrera de fichar por el Real Madrid. Desde el club blanco creen que la incorporación del nórdico en la próxima ventana de transferencias se ha complicado mucho y que ahora es más fácil conseguir el fichaje del jugador del PSG.

