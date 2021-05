Simeone no se fía de ganar La Liga: "Todo es posible a un partido"

El Atlético de Madrid está a un partido de ser campeón de La Liga, pero para ello tendrá que imponerse a un Valladolid que se juega la permanencia. Será un partido difícil o, al menos, así es como lo afronta Diego Pablo Simeone. El técnico argentino compareció este viernes en rueda de prensa y analizó todo lo que concierne al partido del José Zorrilla y el final de la temporada.

Simeone ve peligro en medirse a un rival como el Valladolid, que está obligado a ganar si quiere mantenerse en Primera División. El Atleti sí depende de sí mismo para ganar La Liga y el Cholo quiere evitar que sus jugadores piensen en lo que esté ocurriendo a la vez en el partido que mide al Real Madrid, su inmediato perseguidor, y el Villarreal.

Preparar la 'final'

"Hemos trabajado como todas las semanas ocupándonos del partido del Valladolid. Trataremos de llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño".

Simeone dirige al Atleti desde la banda del Wanda Metropolitano Reuters

Valladolid

"Todo a un partido es posible. Las necesidades del Valladolid son diferentes a las nuestras, pero iguales en cuanto a importancia para cada uno. Intentarán llevar el partido a donde puedan sentirse mejor".

¿Pendientes del Madrid?

"Como lo hemos hecho toda la temporada. Siempre hemos intentado estar inmerso en lo nuestro, que es lo que nos preocupa".

Todo en juego

"Es una temporada muy larga en la que todos los equipos hemos pasado por situaciones distintas. Nos encontramos a dos equipos peleando por La Liga, tres por el descenso y tres por Europa".

Polémicas arbitrales

"Me conocen y no opino de lo que opinan los demás. Entiendo que el VAR siempre irá a mejor. Fuera de aquí tengo una vida familiar y me ocupo bastante pensando en lo que necesita el equipo y trabajo junto a mis colaboradores, desarrollando el plan durante la semana".

El once de mañana

"Vamos a ver como están 2-3 jugadores que están en observación, a ver si pudieran estar de inicio. Sobre eso decidiremos mañana".

Cómo será el partido

"Una final donde dos equipos luchan por diferentes objetivos, pero muy importantes para los dos. Y los dos se dejarán la vida para lograr esos objetivos".

La mentalidad del Atleti

"Buscamos hacer el mejor campeonato posible y tratar de llegar siendo competitivos, que es lo mejor que hemos logrado en estos diez años que llevamos manejando al equipo".

Qué le preocupa de mañana

"Lo que me ocupa es que el equipo pueda seguir respondiendo como en estos últimos partidos y esa es la búsqueda que intentaremos mañana".

