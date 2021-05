Mbappé se aleja del PSG: "¿Futuro? Hay que disfrutar del título"

El PSG se proclamó campeón de la Copa de Francia tras tumbar al AS Monaco en la gran final. El equipo de Pochettino se impuso sin problemas con un 0-2 con tantos de Icardi y Mbappé. Justo dos jugadores que en apenas un mes podrían estar fuera de la disciplina francesa, pues sus opciones en el mercado de fichajes son cada vez mayores. Mbappé, gran estrella y que sigue sin renovar, volvió a pronunciarse sobre su futuro en el conjunto parisino.

Kylian Mbappé, cabe recordar, acaba contrato en 2022 y no llegar a un acuerdo supondría poder marcharse gratis el año que viene. No ha renovado todavía con el club francés y los rumores sobre un fichaje por el Real Madrid aumentan. El club merengue le quiere en sus filas y el silencio del jugador sobre sus intenciones no hace más que multiplicar las posibilidades de verle de blanco.

Tras ganar la Copa de Francia con Pochettino al mando, el atacante fue preguntado por los medios franceses sobre el estado de su renovación. Mbappé, lejos de dar algún detalle o gesto de tranquilidad, pidió "disfrutar del título" que acababan de cosechar ante el AS Monaco. "Mira toda la gente que está feliz", destacó el joven delantero tras cosechar el título copero. "Es lo más importante y soy el primero en alegrarme", reafirmó ante la prensa gala.

"Como he dicho, trabajamos todos los días para conseguir este tipo de emoción, recompensa y reconocimiento. Es el trabajo de todo un grupo, de toda una plantilla, que trabaja cada día para nosotros, para el club", indicó Mbappé tras sumar un nuevo galardón en el PSG. El delantero, que marcó el segundo y último gol al Monaco, destacó la importancia del título cosechado.

Pese a dejar en el aire su continuidad, Mbappé sí que tuvo palabras bonitas hacia su todavía club. "Pensamos mucho en los aficionados, el título también es para ellos. Cuando juegas en el París Saint-Germain, uno de los mejores clubes del mundo, el más grande del país, cada título cuenta. Además, es un club joven. Queremos formar parte de esa historia. Hoy es un gran paso", destacó en los micrófonos de France 2.

Tiempo clave

El PSG, tras disputar la final de la Copa, aún tiene que jugar el último partido de la Ligue-1. El conjunto parisino marcha segundo en la competición doméstica y debe esperar el pinchazo del Lille, líder con un punto de ventaja, para poder hacerse con el título liguero. De no conseguirlo, supondría un duro varapalo para el proyecto y para convencer a Kylian Mbappé.

Por lo tanto, el delantero galo está a solo unos días de concluir su temporada con el conjunto de Pochettino. Una vez haya finalizado la actual campaña, Mbappé podrá empezar a dar más detalles sobre sus intenciones de futuro. Con la Eurocopa por delante, con el PSG sin noticias sobre su renovación y con el Real Madrid siguiéndole muy de cerca, el 'caso Mbappé' puede estar viviendo sus últimas horas de vida.

