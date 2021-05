Arbeloa: "A mis jugadores les digo que cuando estás en el Real Madrid es como ser Superman"

Álvaro Arbeloa ha sido uno de los protagonistas de la tercera jornada de la Semana Blanca para los alumnos de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea. La leyenda del Real Madrid y ahora entrenador de la cantera ha hablado, en un acto moderado por Emilio Butragueño, junto a Roberto Carlos.

Valores del Real Madrid

"El Real Madrid trasmite sobre todo esfuerzo, entrega, exigencia. Un jugador del Real Madrid tiene que salir al campo y entregar lo mejor de sí mismo, esforzarse al máximo y tener autoexigencia. Todos esos valores que nos vienen dados desde aquella generación con Di Stéfano, Gento y los demás, que marcaron el techo de este club. Los que hemos venido detrás sabemos que eso es lo mínimo que se nos pide".

Ganar la Champions League

"Ganar la Champions fue muy importante porque tardé muchos años en lograrla. Recuerdo subir al autobús y tenía detrás a Carvajal, que era su primer año en el club y me dijo: 'El año que viene vamos a por ella y la ganamos otra vez'. Me quede mirándole y pensando: acaba de ganar la Champions y ya está pensando en el año que viene".

Álvaro Arbeloa, como entrenador en la cantera del Real Madrid

Carvajal, ADN madridista

"Ahí Dani representó muy bien la mentalidad del jugador del Real Madrid, todo lo que le han transmitido en la cantera. Eso es el Real Madrid, la ambición de no conformarte con lo que has hecho, saber que lo que has ganado hoy no vale, el mirar hacia adelante y querer seguir ganando".

Embajador y entrenador del Infantil A

"La responsabilidad que teníamos en el campo cuando jugábamos y salíamos con este escudo ahora también la tenemos. Ahora fuera del campo, pero nuestra responsabilidad es representar al Real Madrid. Tienes que dar lo mejor de ti mismo. A mis chicos les digo que cuando estás en el Real Madrid es como ser Superman porque es el único superhéroe que siempre lleva el traje puesto. Cuando estás en el Real Madrid tu actitud tiene que estar a la altura del club las 24 horas del día y eso no es fácil, es una gran responsabilidad con una gran exigencia".

Características de un líder

"Se predica con el ejemplo y un líder tiene que ser un ejemplo, tiene que ser honesto, honrado, ser capaz de mirar a los ojos a la gente que dirige, ser transparente y decir la verdad. Alguien que da todo por aquellos a los que dirige, que inspira y que sea capaz de arrastrar y motivar a los que van detrás".

Importancia de la actitud

"Los mejores jugadores del mundo han sido historia del fútbol ya no solo por sus condiciones, sino por su carácter. El carácter para superar los malos momentos, para estar siempre a la altura, para dar el máximo los días que no estás bien es muy importante. Muchas veces es más importante la actitud que las aptitudes y están a un 50% seguro".

Al lado de los mejores

"Si con 14 años me hubiesen dicho que un día iba a estar en el vestuario con Roberto Carlos, Figo, Beckham o Zidane hubiese firmado. Jugar con aquellos jugadores que eran mis ídolos fue como un ganar un título. Los descubres como personas y ves que son normales. Te acogen y ayudan y se me pone la piel de gallina recordando cómo me ayudaban. Su lado humano es lo que les hace realmente grandes".

