Roberto Carlos: "Sueño con ser el entrenador de la selección de Brasil"

Tercera jornada de la Semana Blanca para los alumnos de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea. En un acto moderado por Emilio Butragueño, Roberto Carlos ha hablado junto a otra leyenda del madridismo como es Álvaro Arbeloa. El brasileño ha hablado de su pasado, desde su niñez hasta su éxito en el Real Madrid y también ha señalado un deseo para su futuro.

El sueño de un niño...

"Vengo de un país donde millones de chicos querían jugar al fútbol y yo me fui. A partir de ahí empecé a trabajar y el sueño es jugar en el fútbol europeo. Cuando juegas en el Madrid sabes que es el club más grande del mundo y que jugarás con los mejores. Es un club con mucha historia. Yo venía sin conocer la cultura del fútbol de aquí y poco a poco fui adaptándome con la sonrisa en la cara y aprendiendo de los jugadores del vestuario. El primer año ganamos La Liga y el segundo la Champions y a partir de ahí empezó una historia bonita y verdadera".

Roberto Carlos. Foto: Pedro Rodríguez / El Bernabéu

Más de media vida en España

"Toda mi vida la he pasado en España y jugar en el Real Madrid ha sido histórico. Jugar aquí obliga a ganar siempre, no puedes equivocarte y tienes que disputar cada partido como si fuera una final. He jugado en el club más grande del mundo y he crecido muy rápido. Aprendí de verdad lo que es jugar al fútbol vistiendo esta camiseta. Estoy encantado de formar parte de esta historia".

Embajador del Real Madrid

"Conozco muy bien el club y hacer de embajador es muy fácil porque cuando vas por Asia u Oceanía la gente quiere saber del club y de tu historia y yo les explico lo que es el Real Madrid. Ser portavoz solo hay una persona que lo hace bien y es Emilio Butragueño. Tu comportamiento tiene que ser acorde a la historia del club, no te puedes equivocar".

Época dorada en el Madrid

"Se habla de los mejores jugadores del mundo, de goleadores, pero el lado humano es lo importante. A cualquier jugador que llegara al vestuario le abrazábamos. Tener a Beckham, Figo, Zidane, Ronaldo a mi lado era buenísimo. Era un gran ambiente, después del entrenamiento íbamos de picoteo, hablábamos de la vida y del fútbol y en el campo jugábamos al fútbol, siempre con respeto hacia el equipo contrario. Ganamos muchos partidos y perdido también, y felicitábamos al equipo contrario por haber sido mejores que nosotros".

Los valores que ha aprendido

"Dar todo desde el inicio de tu carrera hasta el último día. Dar el máximo en tu trabajo. Disfruten de la vida, lleguen a casa cansados y vivan la vida. Vivimos un momento muy delicado por la Covid-19 y hay que disfrutar al máximo la vida".

Futuro como entrenador

"Sueño con ser entrenador de la selección brasileña. Ahora Brasil ha perdido la imagen de antes, tenemos grandísimos jugadores, pero hemos cambiado el estilo de juego y eso nos ha perjudicado un poco. Utilizábamos el máximo de cada jugador para divertirse en el campo y hoy no tanto".

