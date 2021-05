Fernando Alonso: "Me gustaría que me recordasen como un piloto que siempre lo dio todo"

Fernando Alonso es un confeso aficionado del Real Madrid, del cual es incluso socio de honor. El bicampeón del mundo de la Fórmula 1 nunca ha escondido su madridismo y ahora ha participado en la jornada inaugural de la Semana Blanca para los alumnos de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea. El piloto asturiano habló de su carrera en el Gran Circo a través de una videoconferencia, en un acto moderado por Emilio Butragueño. En esta primera jornada también participó Pablo Laso, entrenador del primer equipo de baloncesto.

Ingredientes para tener éxito en el deporte

"En el deporte, en cualquier disciplina, necesitas trabajo, sacrificio y dedicación. Hay que vivir por y para ello. También se necesita talento y suerte para estar en la élite. Llevo 25 años en la élite de un deporte. También quería probar Le Mans, Daytona, el Dakar… Hay que dedicarle muchas horas y mucho trabajo".

Vuelta al Gran Circo tras la pandemia

"La motivación y las ganas de competir son algo que tienes muy dentro de ti. Esta vuelta a la Fórmula 1 se gestó en la pandemia. Estaba a buen nivel y por qué no disfrutar de lo que más me gusta, que es tener un volante en mis manos".

Fernando Alonso, concentrado durante un Gran Premio Alpine F1 Team

¿Cómo se mantiene en la élite?

"Siendo sincero, lo que más me ayuda a mantener esa ambición es que soy muy competitivo. Odio perder hasta jugando a las cartas o con mi sobrina en casa. Esa competitividad es lo que te hace seguir durante tantos años y querer más. Ya sea un partido de tenis o de fútbol, me preparo para ganar como una final".

¿Cómo maneja la presión?

"La presión es un factor que aprendes a manejar. Necesitas un entorno amable y una familia que te ayude a disfrutar. Pero es inevitable tener ese estrés competitivo. Con la trayectoria aprendes a gestionarlo y guardar energía para lo verdaderamente importante. Es un proceso que todo deportista lleva. La presión existe y nadie nace con todo aprendido".

Su legado

"Me gustaría que me recordasen como un piloto que siempre lo ha dado todo en todo momento. No me he guardado nada nunca, no ha habido grandes altibajos en mi carrera. Cada vez que se subía a un vehículo siempre daba el máximo, como si fuera mi gran momento. Ojalá quede como un legado para futuros pilotos".

