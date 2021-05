La Fórmula 1 y la guerra de los alerones: Red Bull carga contra el Alpine de Fernando Alonso

La Fórmula 1 es un mundo que vive del avance y del progreso continuo. No hay un día que perder en un universo donde la telemetría y la ingeniería marcan la diferencia de una forma tan clara, abriendo brechas abismales entre unos equipos y otros hasta el punto de dividir un campeonato en el que solo participan diez equipos en clases tan diferenciadas.

Los reglamentos de la FIA se van moldeando y regulando año tras año para intentar sentar las bases y las líneas que deben guiar el funcionamiento del campeonato y de los monoplazas. Sin embargo, ese deseo y ese gen competitivo que les hace ir creciendo carrera tras carrera provoca que sean capaces de explorar hasta límites insospechados las grietas y rendijas ocultas de esas directrices que marca la Federación Internacional del Automovilismo.

Por ello, cuando la FIA pone en práctica algo, sabe que sus leyes nunca van a ser definitivas porque las escuderías no van a tardar en buscarle las vueltas para seguir arañando centésimas a sus cronos. Ahora, la Fórmula 1 de 2021 está instalada en una nueva guerra de ingenieros, la que marcan los alerones traseros de algunos equipos.

El más señalado ha sido Red Bull, ya que muchas escuderías, empezando por Mercedes, no consideran que su parte trasera se ajuste a la legalidad vigente. Los austriacos reconocen haber investigado en las dudas que deja la norma actual para situarse, hasta que alguien lo prohíba, en el límite entre el bien y el mal, pero sacando partido de ello. Sin embargo, lejos de recular y rectificar, aprovechan su poderío para quejarse ellos también de otros equipos que están buscando sacar el máximo beneficio a estos nuevos protagonistas.

Por ello, Helmut Marko, asesor y figura emblemática dentro de Red Bull y Alpha Tauri, ha señalado a otros equipos para espantar los fantasmas de su garaje en lugar de mirarse su propio ombligo: "Nuestro alerón trasero ha pasado todas las pruebas de carga que se exigen. En estos momentos, hay un nuevo criterio que tiene diferentes parámetros con respecto a la carga aerodinámica".

"Es lo que suele ocurrir cuando se introducen regulaciones nuevas y las escuderías descubren áreas confusas, no obstante, no somos los únicos, ya que esto afectará a otros equipos. Tanto Alpine como Alfa Romeo están utilizando alerones traseros que se flexionan a alta velocidad. Ellos también se verán obligados a hacer cambios".

Así de contundente ha sido en unas declaraciones recogidas por Motosport-Magazin el dirigente de la escudería de Milton Keynes. Por si esto fuera poco, Helmut ha explicado cómo eligieron ellos el proceso para crear su propio alerón y por qué ha generado tanto revuelo, señalando directamente a Hamilton y Mercedes.

"La razón por la que nos decantamos por un alerón trasero más pequeño fue porque éramos demasiado lentos en las rectas. Después de hacerlo, Hamilton vio, mientras rodaba por detrás de nosotros, que éramos bastante rápidos al reducir la carga del alerón. Fueron dos cosas que se juntaron a la vez".

"Ya en el pasado tuvimos que reajustar los alerones delanteros dos o tres veces por temporada durante nuestro periodo exitoso en la Fórmula 1. Puedo asegurar que todo esto no es un inconveniente que sea decisivo para el Mundial. Nuestra lucha con Mercedes seguirá. No somos como BMW, que en el año 2008 dijeron que su plan era ser campeones del mundo el próximo año. No tenemos ese pensamiento, sino que hemos planeado actualizaciones hasta las vacaciones de verano y luego veremos dónde estamos".

La defensa de Max

Por último, Marko lanzó una serie de elogios muy importantes a un Max Verstappen más maduro: "Max está muchísimo más relajado de lo que ha estado en mucho tiempo. Únicamente se cabreó en Portimao y fue porque consiguió la pole y se la quitaron. El de ahora es un Max mucho más maduro. Por ejemplo, el viernes en Imola tuvo el problema con el eje de la transmisión. Antes hubiera gritado como un loco".

"Somos conscientes de que ha estado compitiendo durante un tiempo relativamente largo con un material inferior frente a Mercedes y Lewis Hamilton. Sin embargo, ahora esta situación ha cambiado gracias a Honda. Los hombres de Ferrari, en su día, también estuvieron luchando con Mercedes, pero hubo otras razones. En la era híbrida, el motor Mercedes siempre ha sido muy dominante".

