"Fernando Alonso lleva el papel de líder para todos en el equipo Alpine"

El proyecto de Alpine avanza y camina en buena dirección. Han bastado solo cuatro Grandes Premios para confirmar las buenas sensaciones del equipo francés que comenzaron cuando se oficializó el fichaje de Fernando Alonso. La llegada del asturiano hizo a todos ver que la cosa iba en serio en el equipo francés y que realmente había esperanzas y expectativas de luchar por algo muy grande en la Fórmula 1.

Nadie lo pensaba y el propio Fernando se encargó de confirmarlo: venía al 'Gran Circo' para intentar ganar y, sobre todo, para ser competitivo. A estas alturas de su carrera deportiva, con dos títulos mundiales en el bolsillo y con éxitos fuera de los circuitos de la Fórmula 1, su regreso solo podía responder a una corazonada relacionada con la ambición de Renault y de Alpine. Saldrá bien o mal, pero están demostrando que hay materia de proyecto en progresión.

A pesar de que todavía los resultados no han sido espectaculares para él, han sido mejores para su compañero Esteban Ocon, Fernando Alonso ya se muestra muy contento de los avances que están haciendo y en el seno de Alpine también están encantados con él. Saben que su presencia, su experiencia, su conocimiento y su exigencia les han hecho mejores y les está haciendo crecer por encima de las expectativas.

Ocon rueda por delante de Fernando Alonso en Imola Alpine F1

Alonso había pedido a todos centrar sus esfuerzos en el 2022 y no gastar recursos en 2021, sin embargo, las sensaciones han sido tan buenas que es inevitable no querer continuar con ese desarrollo, aunque sea sin perder la vista ni la perspectiva de las prioridades reales. Por si esto fuera poco, en Alpine tienen claro quien manda, y no por imperativo, sino por pura demostración y devoción.

Rendidos a Fernando

"Alonso es el que lleva el papel de líder para todos". Esta ha sido la contundente afirmación que ha dejado Luca de Meo, CEO del Grupo Renault y que le pidió al asturiano en el momento de su llegada que él fuera el líder de su equipo, la pieza que hiciera funcionar el nuevo organigrama tras salida de Cyril Abiteboul y la aparición de figuras al frente como Marcin Budkowski, Laurent Rossi o Davide Brivio.

"Obviamente, él ha traído toda la experiencia que tiene, pero también la exigencia. Él es una persona que, como todo el mundo sabe en la F1, es muy exigente porque es un piloto puro". El jefe supremo de Renault está impresionado con Fernando y así lo ha transmitido en unas declaraciones recogidas por Sky Sports F1. "Además, ha traído ambición. Porque creo que él está liderando a todo el equipo. Le pedí al principio de temporada que fuera tuviera el papel de líder para todos en el equipo y creo que lo está haciendo realmente bien".

Fernando Alonso en el box de Alpine Alpine F1 Team

Además de ensalzar la figura de Fernando Alonso, no solo su líder sino también su mayor reclamo, De Meo ha aprovechado para subir un poco las expectativas de cara a este año: "Estaría contento si logramos algunos podios y algo más comparado con el año pasado. Pero lo que me hace verdaderamente feliz es ver un equipo muy sólido y contemplar una progresión. Por detrás, lo que la gente no ve, y que quizá vean el año que viene, es que si logramos prepararnos para la próxima temporada encontrando algunas soluciones, eso nos pondrá en condiciones de ser realmente competitivos".

La realidad es que en Alpine, viendo el crecimiento del A521 y las buenas sensaciones que han ido dejando Esteban Ocon y Fernando Alonso sobre la pista, no descartan que esa subida al cajón pueda estar cercano. La dificultad está en que el nivel de los competidores también es altísimo con los inalcanzables Mercedes y Red Bull y con McLaren y Ferrari subiendo como la espuma.

