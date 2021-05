Ferrari es todo ambición: buenas sensaciones para Mónaco y ganas de pelear con Mercedes y Red Bull

La ambición desborda Ferrari tras las primeras carreras de la temporada. En la escudería italiana están enormemente contentos y orgullosos de cómo se han adaptado al nuevo curso y del gran crecimiento que han experimentado en tan solo unos meses. De ser un coche que sufría para clasificarse entre los diez primeros a estar muy cerca del podio e, incluso, liderar la clase media por delante de McLaren.

Por ello, en el equipo italiano celebran estar en el camino correcto para seguir creciendo y esperan que esta buena racha no pare nunca, ya que el objetivo real no es otro que volver a estar peleando muy pronto, algo que no consiguen desde los últimos años de Fernando Alonso en la escudería y desde la llegada de Sebastian Vettel, cuando los duelos con Mercedes todavía no eran de un final escrito.

Ahora, aunque todavía están un peldaño por debajo de la escudería alemana y de Red Bull, su verdadera competidora, saben que la mejora ha sido muy amplia en los primeros Grandes Premios de la temporada, sobre todo con un Charles Leclerc que se ha abonado al Top5 y que no solo pelea con Lando Norris por ser el primero del resto del mundo, sino que tienen a tiro a un Valtteri Bottas que tiene más competencia que nunca.

Leclerc peleando la posición con Bottas Reuters

Además, la llegada de Carlos Sainz también ha sido un importante salto para los de Maranello, que confían en que la adaptación del español sea lo más rápida posible para que ambos pilotos puedan estar luchando por el podio e incomodando a los mandamases de la parrilla en muy poco tiempo.

El análisis de Leclerc

Charles Leclerc, que acumula ya 40 puntos en las cuatro primeras carreras de la temporada, valora muy positivamente el cambio que han dado como escudería: "El año pasado fue definitivamente difícil, sobre todo aceptar dónde estábamos. Pero creo que el equipo hizo un gran trabajo al aceptar bastante rápido que habíamos dado un paso atrás, y luego hemos estado trabajando de la mejor manera posible. Desde ese momento, podemos ver que el equipo ha realizado un gran trabajo dando pasos en la dirección correcta".

El monegasco no solo valora el enorme trabajo que se ha realizado en la fábrica italiana y en el box del Cavalino Rampante, sino que también destaca sus mejoras en la pista: "Esto demuestra que todo el trabajo que ha hecho la gente en Maranello, y nosotros también en la pista, está dando sus frutos. Lo podemos ver en la pista. El camino aún es largo, pero queremos estar luchando por las primeras posiciones muy pronto. Creo que la forma en que trabajamos es la correcta. Estamos haciendo un buen trabajo como equipo y queremos seguir así".

Charles Leclerc en el Gran Premio de España de Fórmula 1 Reuters

Ambición en Mónaco

El corredor de 23 años, que tuvo el honor de firmar el contrato más largo de la Fórmula 1 con Ferrari, ha repasado la situación del equipo en la web oficial del 'Gran Circo' y espera tener una carrera muy exitosa en Mónaco, su casa. El circuito juega a su favor, ya que puede ser uno de los que mejor se adapta a las características de SF21.

"Hay una señal positiva para Mónaco. Desde el comienzo de la temporada parecemos ser fuertes en las curvas lentas, así que estoy cruzando los dedos para que siga así. Tengo muchas ganas de que llegue mi carrera de casa. Ver a los aficionados en las tribunas será increíble y espero ser igual de competitivo allí".

Por su parte, su jefe de equipo Mattia Binotto refuerza las palabras de su pupilo y hace hincapié en ese desarrollo que han alcanzado: "Hemos progresado mucho y nos hace felices que eso se vea así. Creo que el equipo ha demostrado que sabe que es capaz de abordar las debilidades".

