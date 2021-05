Fernando Alonso alucina con Ocon: "Estoy dando el 100% y no es suficiente para estar a su nivel"

Fernando Alonso sigue dando pasos en su adaptación a la nueva Fórmula 1 y a su equipo Alpine. El asturiano está notando ahora las consecuencias de haber estado fuera durante más de dos años del 'Gran Circo', pero eso era un precio que ya sabía que tendría que pagar desde el primer momento en el que decidió volver.

Aún así, lo que más contento tiene al asturiano es ver el progreso que ha hecho la escudería francesa en las últimas carreras, convirtiéndose en un equipo mucho más potente y mucho más competitivo de lo que lo era en los test oficiales de pretemporada en Bahrein o en la primera carrera del curso en el trazado de Sakhir.

Alonso sabe y está notando que Alpine va claramente hacia arriba y eso es algo que se puede ver en el rendimiento que está dando su compañero Esteban Ocon, quien tiene verdaderamente alucinado al propio Fernando: "Es impresionante lo que está logrando actualmente".

"Yo estoy dando mi 100%, y obviamente eso no es suficiente para estar en ese nivel en este momento, así que necesito seguir mejorando. Subió al podio el año pasado en Bahrein, en la última parte del campeonato, y ahora logra fines de semana perfectos. Así que eso es muy bueno. Creo que es bueno, y lo estamos viendo".

Ocon rodando por delante de Fernando Alonso en el Gran Premio de España de Fórmula 1 Reuters

El asturiano admite también que ha analizado la tendencia ascendente de su compañero y lo vivido en la escudería del rombo en los últimos años, donde tradicionalmente a los pilotos nuevos les ha costado adaptarse en su primer año. "En cierto modo, hablamos de esto y lo vimos de antemano un poco".

"Recuerdo que en las primeras carreras, cuando Carlos se unió a Renault, no era tan rápido como Hulkenberg. Y podría decirse que Daniel fue más lento que Nico en 2019, y luego estuvo muy bien en 2020, su segundo año. A su vez, Esteban estuvo sufriendo el año pasado con Daniel y ahora está bien en su segundo año, por lo que parece que es un equipo que es un poco diferente a los demás y necesita una adaptación mayor".

Cambios para mejorar

Por último, el asturiano se sinceró con los pasos que está dando para completar ese proceso de aprendizaje: "Trato de hacerlo lo más rápido que puedo. Pero como dije, no estoy demasiado preocupado, llegará muy pronto. En Imola cruzamos la meta juntos, en Portimao cruzamos la meta juntos".

Fernando Alonso, durante el Gran Premio de España de F1 2021 Reuters

Además, reveló los ajustes que le ha pedido a Alpine para las próximas carreras con los que espera estar más cómodo y sacar el mayor partido a su conducción: "Es más por mi comodidad, son algunas cosas para mí. Este coche es diferente en cuanto al enfoque de la dirección asistida, quiero que sea más parecida a como la he tenido antes para mejorar mis sensaciones. Es sólo en mi lado del garaje y ojalá me sea más fácil. Este coche tiene un enfoque diferente en cuanto a su comportamiento. De cara a 2022 no tiene sentido el cambiar la filosofía del coche y depende de mí el adaptarme de aquí a final de año. Espero hacerlo mejor y creo que lo conseguiré".

"Hay algunas cosas nuevas que llegarán al coche para adaptar mejor mi estilo en las próximas semanas. No estarán para Mónaco, pero en las próximas carreras creo que podré ser más competitivo y exprimir el máximo del coche

La confianza de Fernando Alonso es máxima, pero también lo es la que tiene Alpine en el corredor español. Así se lo ha hecho saber uno de los jefes de la escudería, Marcin Budkowski: "Él sabe que sigue siendo Fernando Alonso y que no se ha convertido en un piloto lento de un día para otro. Lo sabe, sabe que lo puede hacer. Asume que necesita ser mejor a la hora de extraer prestaciones del coche y una parte le corresponde a él, pero también al equipo, sus ingenieros y la confianza que le transmitan".

