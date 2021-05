Fernando Alonso, optimista para el futuro: "Creo que el coche será muy rápido en Mónaco"

Fernando Alonso ha conseguido una cosa muy difícil este fin de semana en Barcelona. A pesar de quedar entre los últimos de la parrilla, se marcha contento y con sensaciones muy positivas. El asturiano ha comprobado de primera mano que su nuevo A521 cada vez está más cerca de ser un monoplaza competitivo en cualquier circunstancia y por ello lo celebra de cara al futuro.

Ahora, el asturiano espera estar a la altura cuanto antes en lo que está siendo una contrarreloj por ponerse a punto para poder exprimir al máximo su coche. En Montmeló, una estrategia suicida le privó de haber podido conseguir algún punto, que era el objetivo, pero se queda con las grandes sensaciones demostradas en los libres y con lo ofrecido por su compañero Esteban Ocon, que rodó todo el fin de semana cerca del Top5 y al que la estrategia con los neumáticos también le perjudicó.

En rueda de prensa tras la carrera, Alonso ampliaba sus explicaciones y veía así el crecimiento de la escudería gala: "El fin de semana en general fue muy positivo porque en Portimao éramos competitivos, pero no sabíamos si sólo íbamos a serlo en Portimao por el circuito, pero en Barcelona fuimos competitivos de nuevo".

Ocon rodando por delante de Fernando Alonso en el Gran Premio de España de Fórmula 1 Reuters

Es una realidad que carrera a carrera van a más. Desde Bahrein a aquí han progresado ampliamente y ya se ven capaces de competir con Ferrari y McLaren en determinados momentos y de instalarse en la Q3: "Vamos a esperar un par de grandes premios, pero creo que podemos ser el quinto equipo, tras Ferrari y McLaren y son buenas noticias porque en las primeras carreras era difícil estar en Q3".

Ambición para Mónaco

Alonso asegura que por el momento está muy contento con lo que está viendo ya que el monoplaza se muestra competitivo tanto en clasificación como en carrera y espera un gran rendimiento para el futuro, especialmente en el Gran Premio de Mónaco: "Creo que tenemos buenas respuestas respecto al rendimiento del coche y del rendimiento de los rivales. Más o menos estuve cómodo, creo que teníamos más rendimiento en clasificación que en carrera".

"En carrera está incluso más apretado que en clasificación porque el rendimiento de los coches se iguala más. Me siento bien, hicimos una buena salida, la segunda mejor tras Portimao. Estamos juntándolo todo lentamente, paso a paso. Creo que el coche será realmente rápido en Mónaco. Me siento bien respecto al rendimiento allí. Una de las cosas que tengo que mejorar seguro es extraer el máximo a una vuelta, empujar con el coche, tener la confianza en el monoplaza. No estoy al 100% en eso ahora mismo".

Fernando Alonso y su equipo antes del Gran Premio de España de F1 Alpine F1 Team

El piloto asturiano está muy motivado con todo lo que está viviendo este año y el hecho de tener un coche que en estos momentos está por encima de su rendimiento como piloto le pica para prepararse más y estar cuanto antes al máximo. El objetivo de Fernando es poder estar preparado para exprimirse y llegar al límite como lo hacía hace algunos años, sobre todos los sábados, ya que salir unos puestos más adelante marca la diferencia como ha demostrado su compañero.

"Es crucial que logre sacar el máximo del coche ese sábado. Sigo un poco cauto respecto a mi trabajo con respecto al coche. Digamos que estoy cómodo con el coche, ahora necesito trabajar yo para estar cómodo en ese aspecto también. Es cosa mía, vamos a intentarlo. Lo más importante es sacar más rendimiento del coche por mi parte, identificar las formas de sacar más rendimiento. Estamos trabajando en eso. Esta semana va a ser más intensa en ese sentido".

