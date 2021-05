Carlos Sainz hace autocrítica: "Me voy frustrado, había ritmo para ser cuartos o quintos"

No ha tenido una carrera fácil Carlos Sainz. Al igual que en Portimao, el español tuvo muchos altibajos, aunque esta vez sí fue capaz de arañar algunos puntos, ya que el éxito con la estrategia le permitió estar en la pelea en el momento de la verdad. Sin embargo, un error en la salida le hizo perder posiciones y quedarse fuera de la verdadera pelea por los puestos de privilegio donde sí estuvo Charles Leclerc, su compañero de equipo.

El monegasco tuvo una dura batalla durante toda la carrera con Valtteri Bottas y consiguió terminar en cuarta posición, sumando unos puntos muy valiosos para la escudería italiana de cara a ser el tercer mejor coche de la parrilla después de los inalcanzables Mercedes y Red Bull.

Esto fue lo que le hizo ver a Carlos Sainz que el rendimiento del Ferrari era bastante bueno y que de no haberse quedado taponado por Ocon en la salida, podría haber estado peleando por unas posiciones realmente buenas. Quizás con una emboscada entre los dos Ferrari ante un débil Bottas y un 'Checo' Pérez que sigue aclimatándose, se podría haber soñado incluso con el podio.

Leclerc peleando la posición con Bottas Reuters

Tras la carrera del Gran Premio de España celebrado en Barcelona ante mil aficionados presentes en el circuito de Montmeló, Carlos Sainz habló en los micrófonos de DAZN para expresar sus sensaciones que, en efecto, no habían sido buenas por el discreto resultado obtenido cuando había posibilidades y ritmo de haberse llevado un premio mucho mayor.

"Mal sabor de boca, un poco de rabia porque no ha sido una buena salida, es lo que nos ha fallado, esa primera vuelta porque había coche para más. Me quedo estancado tras Ocon y me pasan, no sé que hubiera podido hacer diferente, la verdad". Carlos se lamentaba con la mirada perdida y el pensamiento buscando posibles soluciones para el futuro, ya que el español siente que tiene potencial en sus manos y material para conseguir grandes éxitos que de momento se le escapan.

Sainz, muy autocrítico

Sainz, siempre muy atento al nivel ofrecido por su compañero Charles Leclerc, afirmó que efectivamente el ritmo real del coche era para haber estado mucho más arriba sin esa salida que tanto le lastró: "Tenía que haber luchado por cuarto o quinto, no por el octavo, tenía más ritmo. En aceleración nos ganaban, y el DRS hacía efecto pero insuficiente en esta pista, además nos falta un poco de punta, se vio en la salida, no podía, pero me voy frustrado porque había ritmo y la salida me ha costado todo, muchos puntos".

Carlos Sainz en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1 Reuters

"Hoy éramos en pista el mejor coche en curva tras Mercedes y Red Bull, he intentado remontar pero costaba mucho pasar hoy aunque hemos sido de los primeros en cambiar a dos paradas". Al menos, Carlos ponía la nota positiva, la de haber estado muy atento al cambio de estrategia que ha demandado una carrera que ha tenido un final alocado.

Para Sainz es un gran éxito, sobre todo de cara al aprendizaje y al futuro, el haber leído tan bien y tan pronto la carrera con el cambio de estrategia: Hemos sido de los primeros en ver que la cosa era a dos paradas, estábamos fuera de posición, además yo le había hecho un planto tremendo a la goma al intentar pasar a Ocon y pedí cambiar ese Plan C de una parada a una de dos paradas. En ese sentido, bien con la estrategia".

