Fernando Alonso: "Era una estrategia suicida para coger un punto"

Fernando Alonso acabó fuera de la zona de puntos en el Gran Premio de España de la Fórmula 1. La victoria fue para Lewis Hamilton, mientras que Carlos Sainz cruzó la línea de meta en séptimo lugar. Una carrera especial puesto que en las gradas hubo público después de que en nuestro país acabase el estado de alarma en la madrugada de este sábado a domingo.

Pero volviendo al Gran Circo, el bicampeón del mundo no pudo esta vez sumar ni un solo punto. Y todo ello por una estrategia "suicida", tal y como la ha definido el propio Fernando Alonso, que no acabó dando resultado. El asturiano y su equipo se la jugaron a una sola parada y sus neumáticos no dieron de sí por lo que tuvo que entrar otra vez al final y ya no pudo hacer nada.

Después de la carrera, el propio piloto español ha hablado sobre lo sucedido: "La estrategia era tener a Russell detrás, pero cuando vi que le adelantaron ya éramos fruta madura, estábamos al caer. Era una estrategia suicida para coger un punto. Cuando no sale y pierdes un punto no duele tanto. Hay que trabajar para mejorar la posición de salida y evitar esta clase de líos".

Fernando Alonso con problemas en el Gran Premio de España de F1 Reuters

"Cuando faltaban 20 vueltas decidimos no parar y seguir hasta el final, sabiendo que serían vueltas con mucha acción. Por cinco o seis vueltas no mantuvimos ese punto. Salir tan atrás comprometió nuestra carrera desde el principio", ha continuado explicando Fernando Alonso a la televisión.

Cambio obligado

La estrategia llevó al asturiano a hacer una segunda parada antes del final del Gran Premio de España por el desgaste de sus gomas: "No suma puntos la vuelta rápida si no estás en el Top 10, pero queríamos ver cómo se comportaba el coche en esas circunstancias". Sin embargo, lo sucedido este fin de semana ha asegurado que le sirve de aprendizaje.

"Aprendo en cada carrera, es un fin de semana positivo en cuanto a prestaciones del coche. No es que fuese bien en Portugal, en Barcelona también íbamos bien, pero eso no quita que falte trabajo por hacer y en mi caso, aún más", ha sentenciado el veterano piloto español.

Por su parte, Carlos Sainz se ha lamentado por su mala salida: "Mal sabor de boca, un poco de rabia porque no ha sido una buena salida, es lo que nos ha fallado, esa primera vuelta porque había coche para más". "Tenía que haber luchado por cuarto o quinto, no por el octavo, tenía más ritmo", ha afirmado el de Ferrari.

