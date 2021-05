"No estáis en la Champions, pero nunca he ganado la Europa League y también la ganaré"

Cristiano Ronaldo hizo historia en el Real Madrid. Durante su periplo en el equipo blanco se convirtió en el mejor jugador de todos los tiempos y en el máximo goleador de la entidad madridista. Ganó cuatro Champions, fue nombrado Balón de Oro en varias ocasiones y levantó una infinidad de trofeos y premios tanto individuales como colectivos.

Sin embargo, llegó un buen día en el que Cristiano decidió abandonar el club y puso sus ojos en Italia. Su deseo, aunque le costó, terminó cumpliéndose, ya que la Juventus reunió el valor y el dinero necesario para llevar a cabo un traspaso que paralizó el mundo del fútbol y del deporte por completo.

Ahora, Cristiano defiende los colores de la Juventus en la Serie A. Sin embargo, su destino podría haber cambiado de no haberse roto otras negociaciones que el luso, y especialmente su agente Jorge Mendes, tenían entre manos. Esa nueva meta para su viaje estaba también en Italia, pero en un equipo con mucha más historia a nivel internacional, aunque en horas bajas en los últimos años.

Cristiano Ronaldo y Emmanuel Gyasi Reuters

Tal y como recuerda este domingo, día de Juventus - Milan en Italia, la Gazzetta dello Sport, Cristiano estuvo a punto de pisar San Siro como jugador del equipo rossonero en una operación que no llegó a concretarse por muy poco. Sin embargo, esa opción fue tan real como la vida misma y hubiera sido sin duda un bombazo absoluto, más si cabe que el de la Juventus, porque el Milan es una escuadra que en los últimos años no ha podido pelear el Scudetto y que tampoco ha jugado la Champions. Sin embargo, eso parecía darle igual a la estrella portuguesa.

Todo sucedió en el año 2017 y una de las personas que estaba presente en aquella operación, Marco Fassone, consejero delegado del Milan, así lo recuerda. Para la entidad milanista se hubiera tratado de uno de los movimientos más importantes de su historia, seguramente el de mayor repercusión tras la salida de Kaká, precisamente al Real Madrid.

Se rompió la operación

"Es cierto, Yonghong Li quería a Cristiano Ronaldo en el Milan. Lo quería porque creía que tenía una gran fuerza en el mercado chino. El jugador quería dejar el Madrid. Nos vimos en julio de 2017 con Mendes para verificar los costes y la disponibilidad del jugador. El Milan es un club de categoría mundial que le gustaba".

A pesar de que el Milan ya no era un grande de Europa como lo había sido en años atrás, a Cristiano Ronaldo le motivaba el reto de despertar a un gigante dormido y de cumplir con objetivos que hasta el momento no había tenido como ganar una competición que no había jugado: "CR7 nos dijo: 'No estáis en la Champions, vale, pero nunca he ganado la Europa League y también la ganaré'. Estaba convencido. Algunos dicen que es una broma, pero teníamos a Ronaldo cerrado, había una posibilidad de conseguirlo, todo es cierto".

Cristiano Ronaldo se lamenta por otro pinchazo de la Juventus EFE

Massimiliano Mirabelli, director deportivo del Milan, también reconoció en su momento que la posibilidad de haber visto a Cristiano Ronaldo con la camiseta del conjunto milanista estuvo muy cercana. Sin embargo, por unos pequeños detalles económicos se les escapó lo que hubiera sido un verdadero pelotazo para ellos y que podría haber cambiado su historia reciente.

Finalmente, el sueño del Milan se terminó rompiendo y el Cristiano no llegó a tener la oportunidad de levantar esa famosa Europa League: "No pusieron el dinero", indicaba Mirabelli. "Fassone me dijo que los números no cuadraban y que teníamos que dejarlo pasar. Primero me dieron un presupuesto y luego otro, esa es la cuestión: me dijeron que teníamos la posibilidad de ficharlo, que el dinero estaba ahí, y luego de la noche a la mañana me dijeron lo contrario".

