La Juventus al borde de caos y los Pirlo recibiendo amenazas: "Tu padre y tú tenéis que morir"

La Juventus está viviendo uno de los peores momentos de su historia reciente. Concretamente, está cosechando sus peores resultados en una década ya que por primera vez en muchos años, los turineses no solo no se van a llevar el título en la Serie A, sino que tampoco van a poder pelear por él hasta el final.

En estos momentos, el verdadero objetivo de la Juventus es pelear por la segunda plaza con el Milan y el Atalanta e intentar certificar cuanto antes el puesto que les dé acceso a la próxima Champions League. Sin embargo, y aunque ahora mismo están entre los cuatro mejores, el rumbo irregular de la entidad turinesa hace que la confianza sea extremadamente baja.

Las críticas están azotando muy duro al equipo y se están centrando especialmente en sus dos estandartes. Cristiano Ronaldo es el blanco perfecto para todas las críticas. Muchos le acusan de no estar ejerciendo su condición de líder a pesar de que el delantero luso sigue siendo el máximo goleador del equipo y de la liga italiana. Aún así, lleva tres partidos sin marcar y los rumores de un futuro lejos de Turín han provocado que las críticas se ceben de lleno con él.

La otra diana que han elegido los aficionados de la Juventus es su entrenador, Andrea Pirlo, quien no ha conseguido dar todavía con la tecla para hacer funcionar a un conjunto que había salido campeón de forma consecutiva en las últimas nueve ligas. Sin embargo, este año tendrá que conformarse con intentar sumar el título de Copa si consiguen vencer al Atalanta en la gran final.

No obstante, a pesar de que las críticas futbolísticas son merecidas por el mal juego del equipo, algunos han decidido tomarse la ley por su mano y pasar de las críticas a los ataques personales e incluso a las amenazas, algo que está afectando directamente a la familia de Andrea Pirlo.

Amenazas a los Pirlo

Tal y como ha denunciado su hijo Nicoló, de tan solo 17 años, están teniendo que aguantar día sí y día también insultos, ataques y hasta amenazas de muerte, algo que ha hecho estallar al joven a través de sus redes sociales. El hijo del mítico exjugador ha querido denunciar este acoso con un durísimo mensaje que ya ha dado la vuelta a toda Italia y parte de Europa.

"Yo no soy una persona que juzga, no me gusta hacerlo. Cada uno tiene derecho de decir lo que quiera, yo soy el primero en hacerlo y no me gustaría que alguien me quitara la libertad de hablar. Mis padres me enseñaron a tener ideas y a escuchar las de los demás. Pero todo tiene un límite".

"Este límite lo hemos cruzado desde hace tiempo. Tengo 17 años y recibo a diario mensajes de este tipo. No los recibo porque hago algo particular, sino porque soy hijo de un entrenador que quizás, como puede ser, no gusta a algunas personas. Esta es mi culpa y la razón por la que recibo cada día mensajes con amenazas de muerte e insultos varios. Me gustaría que os pongáis por un segundo en mi posición y que penséis en cómo os sentirías".

