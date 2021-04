Cristiano Ronaldo, perseguido en Italia por su bajón con la Juventus: "Parece un fantasma"

La temporada está siendo un auténtico calvario para Cristiano Ronaldo. A pesar de que el rendimiento a nivel individual del delantero luso está siendo bastante bueno, sigue siendo pichichi en Italia y están en la zona alta de la tabla de la bota de oro junto jugadores como Mbappé o Haaland, el nivel del equipo le está arrastrando completamente.

Esta semana, la Juventus cosechó otro sonoro pinchazo frente a la Fiorentina y empieza a complicarse su futuro en la temporada. Fuera ya de la lucha por el scudetto después de casi una década, el principal objetivo ahora de los turineses es intentar pelear por la segunda plaza con equipos como Atalanta o Milan y certificar de esta forma su puesto de Champions, algo que no está ni mucho menos seguro ya que equipos como en Napoli vienen apretando fuerte.

El partido en Florencia fue otro de esos para olvidar de los hombres de Andrea Pirlo que no han conseguido remontar el vuelo tras un inicio de temporada completamente desastroso. Se podría decir que la Juventus nunca ha sido la Juventus desde que el exfutbolista italiano se sentó en el banquillo y que ahora la situación es dramática e irreversible.

Pirlo sigue el partido de la Juventus frente a la Fiorentina EFE

El tanto de Álvaro Morata nada más salir desde el banquillo evitó una nueva derrota, la que habría sido la sexta del campeonato para ellos, pero no hizo que los problemas desaparecieran y que los fantasmas se borrasen del horizonte. Sin embargo, no les queda otra que seguir remando para intentar llegar a la orilla y ver qué pasa este verano con el club, sus estrellas y su entrenador.

De momento, las críticas están azotando de manera intensa al equipo, pero sobre todo a su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, que no tuvo un buen día en Florencia. El crack portugués estuvo completamente desaparecido, algo muy poco habitual en él. Si algo caracteriza a Cristiano es que nunca se esconde, que siempre aparece y lo intenta aunque no tenga acierto. Sin embargo, frente a la Fiorentina no disparó ni una sola vez a puerta. Este mal partido ha supuesto su tercer encuentro consecutivo sin ver puerta y las críticas se han hecho especialmente duras, ya que es la racha negativa más larga en la que se ve inmerso desde su primera temporada en la Juventus.

Muy duros con Cristiano

Algunos medios como Correire della Sera son especialmente duros con el futbolista luso al que siguen viendo más fuera que dentro del equipo para el año que viene: "El equipo está desconectado, sin juego, sin alma, con Cristiano pareciendo un fantasma sobre el campo, deambulando, casi desinteresado por el partido". Su alto salario es un gran impedimento para su continuidad y una Juventus en caída libre podría obligarle a salir para pelear por nuevos objetivos en otro grande europeo.

Cristiano Ronaldo se lamenta por otro pinchazo de la Juventus EFE

Tuttosport fue más allá de la simple actuación de Cristiano y del partido de la Juventus y apuntó directamente al desastre que podría ser quedarse fuera de la Champions para un histórico de su talla en plena crisis de la Covid-19: "Si no se clasifica para la Champions, la Juventus no podrá asumir su ficha y él, probablemente, probará nuevos retos en Mánchester o en París".

No todo fueron críticas ayer para Cristiano ya que hubo una persona que quiso defenderle y que está seguramente todavía más criticado que él. Se trata de su entrenador Andrea Pirlo: "No creo que Ronaldo lo haya hecho mal. Tuvo algunas oportunidades y en general no estuvo mal. Fue el equipo que debería haber atacado más el espacio y vimos algo de eso en la segunda mitad, ya que la Fiorentina tenía una línea alta".

