Escándalo machista en la Premier: un club elabora una lista de 'mujeres a evitar' para sus jugadores

La Premier League es conocida en todo el mundo por ser la mejor liga del planeta. Al menos, la más espectacular y competida porque el nivel medio de sus equipos es bastante alto y en cada jornada es muy frecuente que haya sorpresas y resultados inesperados. Además, temporada tras temporada, un equipo de abajo se destapa y se cuela en los puestos cabeceros dando un disgusto a más de uno.

Sin embargo, en otro tipo de cosas demuestra ser un campeonato bastante anclado en el pasado y que tiene comportamientos bastante extraños. Ya sea por parte de los clubes, de los jugadores o de las instituciones, hay cosas que no terminan de funcionar. Algo sucede que necesita una revisión constante.

Uno de esos aspectos tiene que ver con las redes sociales que han estado a la orden del día en los últimos meses por los casos de racismo que se han producido. Multitud de aficionados han insultado a jugadores de la liga inglesa por su color de piel y los clubes han clamado contra las autoridades para que intenten poner fin a esta lacra y se persiga a aquellos que hacen del racismo su propio minuto de gloria con comentarios ofensivos.

No obstante, el último escándalo que ha llegado desde Inglaterra y que ha azotado la Premier League no tiene que ver con el racismo aunque sí con las redes sociales y un caso que muchos atribuyen ya a una conducta machista y realmente reprobable por un club que intenta 'buscar la calma' en su plantilla.

Tal y como informa el medio británico Daily Star, un equipo de la primera división inglesa ha elaborado una lista de 'mujeres prohibidas' con las que sus jugadores no pueden hablar o interactuar para no tener problemas y no despistarse así de sus funciones deportivas. Como si fueran sus padres o los dueños de sus destinos, y del de estas chicas, deciden quien se puede relacionar con quien y, por su puesto, que el problema y la culpa de los bajones de rendimiento son ellas.

De esta forma, este club de la Premier League cuyo nombre no ha sido desvelado ha creado esta clasificación de mujeres a evitar para no tener problemas sexuales dentro del vestuario. En esa ya famosa lista aparecerían nombres de mujeres muy influyentes en el Reino Unido y en el mundo, desde modelos hasta influencers o personajes de moda que, de cualquier forma, quieren mantener bien lejos.

Además, aseguran que las chicas que están incluidas en esta lista ya han tenido antecedentes con otros futbolistas o miembros del fútbol a los que han generado problemas y por las cuales han sufrido distracciones que han afectado a su desempeño sobre el terreno de juego.

Los primeros rumores sobre la existencia de este manual aparecieron en la web de noticias Popbtich y según afirman desde Inglaterra en ella aparecen mujeres conocidas por haber tenido relaciones con futbolistas casados y con familia a los que amenazan con revelar sus historias y sus infidelidades para hundirles y poder sacar algo a cambio. Según esta publicación ya se habrían producido casos de chantajes y extorsión a cambio de regalos y dinero.

Este gran manual de 'mujeres prohibidas' se ha definido como la "lista negra de todas las modelos e influencers de Instagram que han sido conocidas por vender historias". Esta rocambolesca historia ha conocido incluso la presencia de un experto en derecho que ha llegado a afirmar que los jugadores han jurado mantener en secreto la existencia de esta lista y los nombres que aparecen en ella, aunque ya podría haber circulado a través de la red social WhatsApp.

"Ciertamente no es algo que el club quiera que salga a la luz pública. A menos que se pueda demostrar que la información impresa sobre personas nombradas es cierta, quien lo haya compilado estaría muy expuesto a una acción por difamación".

