Cristiano Ronaldo, en el ojo del huracán: "Nunca ha sido un líder donde ha jugado"

Cristiano Ronaldo lleva desde el lunes en el centro de las polémicas en Italia por la furia con la que abandonó el terreno de juego en el partido liguero ganado contra el Génova, cuando, decepcionado por no marcar, lanzó su camiseta y dio puñetazos en la pared del vestuario antes de regresar a su casa.

Pese a la victoria de su equipo, Cristiano pareció muy tenso. No logró marcar, falló una ocasión clara, acabada con un disparo al poste rematado al fondo de las mallas por el español Álvaro Morata, y salió del campo frustrado.

Su camiseta acabó en el césped del Allianz Stadium, aunque al parecer se la quitó y la lanzó para atender a la petición de un recogepelotas, pero su profunda rabia se liberó en el vestuario, según reveló la Gazzetta dello Sport, donde desató su enfado dando puñetazos a la pared y, tras ducharse, marcharse sin hablar con nadie.

Massimo Mauro, excentrocampista de la Juventus, ha cargado contra el portugués, al que señala como uno de los problemas del equipo por su falta de liderazgo: "Cristiano nunca ha sido un líder donde ha jugado y nunca lo será", dijo en la Gazzetta.

Siguió con sus fuertes críticas: "Es un negocio y para él es más importante su facturación que la del equipo. Simplemente es así, no es que antes fuera un líder tipo Maradona y ahora haya cambiado. Cristiano no arrastra a sus compañeros, Cristiano quiere que sus compañeros le den el balón para marcar goles. Un gran individualista, no un hombre de equipo"

Sorprende que sí que elogie a Cristiano por lo que ha dado sobre el campo, al nivel de lo que se esperaba cuando la Juventus pagó más de 100 millones de euros en 2018 por su contratación:

"A nivel personal lo ha hecho bien, siempre marcando: no se puede decir que no haya estado a la altura de las expectativas. Y es enorme a nivel de marketing. Sin embargo, desde el punto de vista de los resultados deportivos, la Juve no lo ha hecho mejor con él que en el pasado, de hecho, peor en la Liga de Campeones. Por eso, es mejor que ambos tomen caminos distintos: Ronaldo puede iniciar una nueva etapa en otro lugar, la Juve se libra de un enorme obstáculo financiero".

