Fernando Alonso se 'mofa' de su mala fama: "Me río de eso"

A Fernando Alonso le ha acompañado a lo largo de su carrera un sambenito: ser mal compañero. El piloto asturiano, de vuelta en el 'Gran Circo' tras su parón, ha tenido que responder en numerosas ocasiones y la última, durante un encuentro que tuvo con periodistas en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, repasó su trayectoria para desmentir el mito.

"Me río de eso", dijo sobre la teoría de que, como compañero, es difícil y poco colaborador con sus parejas de boxes. Y es que Fernando sabe que si lleva dos décadas en la élite del mundo del motor no es, precisamente, por haber sido mal compañero. Así lo demuestra:

"Es la tercera vez que piloto en Renault. En McLaren tuve dos etapas. He estado en diferentes equipos y he repetido. Aparentemente siempre han estado contentos conmigo porque si no, no me vuelves a llamar. Con Fisichella sigo hablando. De Trulli, que vive en Lugano, recibí una llamada cuando tuve el accidente ofreciéndome cualquier tipo de ayuda. Lo mismo con Stoffel, Jenson, con Esteban", aseguró.

Relación con Esteban Ocon

Habló un poco más sobre su relación con su último compañero, Esteban Ocon: "Esteban ha estado pilotando esta semana un kart. Ese kart, de FA, se lo envié yo para que pilotáramos juntos y esta mañana hemos estado hablando de ello. Por eso te digo", decía en Baréin.

Y añadió: "Es algo de lo que me río porque todos mis compañeros siempre han sido buena gente y buenos amigos, no solo en el momento de compartir equipo, sino también en el resto de mi carrera".

Fernando Alonso, con el mono de Alpine Alpine F1 Team

Eso sí, también cree que esta 'mala' fama tiene un lado positivo: "En muchas ocasiones, esta reputación viene bien, porque cuando luego mis compañeros descubren que soy normal, están felizmente sorprendidos", concluyó.

[Más información: Alpine, el frío de Imola y las mejoras en el coche de Fernando Alonso]