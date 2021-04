Alpine empieza su gran revolución: "En Imola tenemos que sumar nuestros primeros puntos"

El equipo Alpine F1 afronta unas semanas que van a ser clave en su rendimiento. El conjunto galo sabe que la puesta en escena en Bahrein fue realmente desastrosa y por eso se ven en la obligación de cambiar su imagen y sus sensaciones en el segundo Gran Premio de la temporada que se celebrará en Italia, en el circuito de Imola.

Allí, la escudería francesa pretende introducir ya las mejoras que tienen preparadas y que han estado probando en la fábrica de Enstone durante las últimas semanas. Como es habitual, con la llegada del Mundial a Europa, que este año se producirá mucho antes de lo habitual, todos los equipos esperan dar su primer salto de la temporada, pero en el caso de Alpine este salto es obligado, ya que han comenzado muy por detrás de escuadras como McLaren o Ferrari.

Además, la distancia con los equipos que vienen por detrás se ha reducido drásticamente y a Alpine está a punto de ser superado, también en aspiraciones, por escuderías como Alpha Tauri, Aston Martin o Alfa Romeo. El abandono de Fernando Alonso por un problema en el sistema de frenado y la discreta carrera de Ocon, que se quedó fuera de los puntos, han sembrado las dudas en el equipo galo.

Fernando Alonso pelea la posición con Ricciardo en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 Reuters

Ahora, se espera que las grandes mejoras prometidas para el A521 empiecen a mostrar verdaderos resultados. Los dos puntos en los que se han centrado los ingenieros y los mecánicos del equipo francés han sido en el difusor y en el fondo plano del monoplaza, aspectos en los que ya llevan retraso respecto a McLaren, que supo dar con la tecla en las pruebas de Bahrein antes de que arrancara el curso.

A pesar de esta situación de incertidumbre, Fernando Alonso se muestra confiado y ambicioso con el trabajo de su equipo y por eso sabe ya pone el reto general de sumar los primeros puntos de la escudería en la próxima carrera que se celebrará en Imola. De ser suyos, serían los primeros puntos tres marcharse de la Fórmula 1 en 2018.

Alonso mete presión

"Tenemos que luchar para sumar nuestros primeros puntos de la temporada este domingo. ¡Esperemos que toda nuestra mala suerte de la temporada se agotara en Baréin! Todavía estamos aprendiendo mucho sobre el coche y sobre la configuración".

El asturiano cree que la diferencia de temperaturas respecto a Bahrein será un punto que jugará a su favor y que hará también que todo esté más apretado. Cuanta más igualdad haya, más decisivo será su talento: "También las temperaturas será muy diferentes a lo que experimentamos en Baréin. Debería estar muy apretado y un par de décimas de segundo podrían significar varias posiciones".

Fernando Alonso, con Alpine F1 Alpine F1

Fernando tiene muy buenos recuerdos del trazado de Imola: "Tengo buenos recuerdos de aquí, sobre todo en 2005 cuando ganamos la carrera y después, el campeonato. Me gusta el circuito de Imola y me alegré de que regresara a la Fórmula 1 el año pasado. Fue una carrera emocionante en 2020 y creo que los cambios en el circuito, desde que corrí aquí hace diez años, han mejorado las carreras. También es diferente estar en Europa tan pronto en la temporada, normalmente llegábamos más tarde, cuando estaba cerca el verano".

A pesar de que lo vivido en Bahrein fue malo para el equipo, Fernando saca una lectura positiva: "Fue realmente divertido. He echado de menos la sensación y la adrenalina de una clasificación de Fórmula 1, es diferente a cualquier otra competición. Estuvimos muy contentos de meternos en la Q3 el sábado y me sentí cómodo presionando duro. El resultado de la carrera obviamente no fue el que esperábamos, pero tuvimos la mala suerte de retirarnos como lo hicimos y, por supuesto, Esteban tuvo la mala suerte de empezar donde lo hizo".

Ilusión en Alpine

Por su parte, el director ejecutivo de Alpine, Marcin Budkowski, también está muy contento de regresar a Imola donde el año pasado firmaron un gran podio. El equipo ha cambiado mucho desde entonces con las salidas de Abiteboul y Ricciardo, el cambio de naming y de imagen, la llegada de Alonso y el comienzo de un proyecto nuevo. Sin embargo, la ilusión sigue intacta.

"El A521 se enfrenta a un nuevo circuito. Será interesante ver cómo se comporta nuestro coche en un trazado diferente habiendo estado sólo en Baréin para los test y la primera carrera. También vamos a generar datos nuevos que nos ayudarán en el desarrollo. Como equipo, tenemos recuerdos felices de nuestro podio de la temporada pasada, así que es bueno volver. Tenemos un nuevo paquete aerodinámico para este GP. Además, vamos a tener elementos para probar el viernes, lo que nos ayudará a definir las próximas mejoras planeadas para las próximas carreras".

[Más información: Alpine cierra filas con Fernando Alonso: "Tiene mucho talento y eso es lo que necesitamos"]